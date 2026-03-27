Els habitants de Calaf podran beneficiar-se de l’energia produïda en equipaments municipals
L’ajuntament de la localitat impulsa la comunitat energètica, aixi i com, aprova l’entrega dels resultats del procés participatiu del POUM i el finançament per la reforma del pavelló
Regió7
En el darrer ple ordinari de l’Ajuntament de Calaf va tenir com a punt principal l’impuls definitiu a la comunitat energètica local. En aquest, celebrat el dilluns 23 de març, també es va aprovar el retorn del procés participatiu del POUM, la gestió de serveis socials i una operació de crèdit vinculada a la reforma del pavelló.
L’aprovació de l’ordenança fiscal i de les bases reguladores de la comunitat energètica, permetrà als habitants de Calaf beneficiar-se de l’energia produïda en equipaments municipals. Durant el debat, també es va valorar que aquest model permet reduir la factura elèctrica i reforçar l’aposta local per les energies renovables. L’ordenança fiscal es va aprovar amb 7 vots a favor per part de l’equip de govern i SUMEM i 2 abstencions per part de JUNTS, mentre que les bases reguladores també van quedar aprovades amb el mateix resultat.
El regidor de Medi Ambient, Roger Rotés, ha destacat que el projecte suposa “un pas endavant per aprofitar l’energia generada al municipi i compartir-la amb la ciutadania”, especialment pensat per a aquelles llars i negocis que no poden instal·lar plaques solars. En aquest sentit, ha subratllat que “no només busquem un estalvi econòmic, sinó també fomentar un model energètic més sostenible i compromès amb el territori”.
La iniciativa preveu una primera fase amb 35 kW disponibles per a la ciutadania, amb adjudicacions mitjançant convocatòria pública i per un període de quatre anys. El cost d’accés serà d’uns 95 euros anuals, destinats a garantir el manteniment i la sostenibilitat del sistema.
Pel que fa als altres punts abordats, el ple de l’Ajuntament va aprovar l’entrega dels resultats del programa de participació ciutadana del POUM. El regidor d’urbanisme, Jordi Biosca, ha defensat que el procés ha permès recollir una visió “clara i coherent” sobre el futur del municipi.
A més, es va donar llum verda a una operació de crèdit pont per finançar la reforma del pavelló poliesportiu municipal, amb un import principal de 776.574 euros a través de l’Institut Català de Finances i un crèdit complementari de 200.000 euros a interès zero de la Diputació de Barcelona.
