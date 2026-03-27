L’Ajuntament de Rubió actualitza l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
El govern del municipi recorda que amb aquesta aprovació els vehicles de més de 25 anys deixen de tenir bonificació automàtica i només els vehicles declarats històrics podran gaudir d’avantatges fiscals
Regió7
L’Ajuntament de Rubió ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que entrarà en vigor aquest 2026. El principal canvi que comporta serà per a tothom aquell que posseeixi un vehicle de més de vint-i-cinc anys, a causa que ja no gaudiran d’una bonificació del 100% i hauran de pagar l’impost.
A partir d’ara, la bonificació només es mantindrà per als vehicles històrics reconeguts oficialment. Per poder beneficiar-se’n, caldrà acreditar aquesta condició mitjançant la documentació corresponent, tal com estableix la normativa vigent.
Aquest canvi s’emmarca en l’actualització de l’ordenança fiscal número 3, aprovada pel Ple municipal el novembre de 2025 i vigent des de l’1 de gener de 2026, amb l’objectiu d’adaptar la regulació a la normativa actual i garantir una equitat més gran en la tributació dels vehicles.
L'Ajuntament recomana als veïns i veïnes revisar la situació del seu vehicle i, en cas de dubte, adreçar-se a les oficines municipals.
