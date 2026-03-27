La militància d'ERC a Igualada tomba el pacte amb CUP i Comuns per al 2027

L'objectiu del preacord era sumar forces per disputar l'hegemonia política de Marc Castells

Representants d'ERC, Comuns i Poble Actiu mostren el preacord juntament amb membres de la plataforma ciutadana Ara Igualada / ACN

La militància d'ERC a Igualada ha rebutjat la proposta per concórrer conjuntament amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns a les eleccions municipals del 2027. Segons ha avançat Nació i ha confirmat l'ACN, l'assemblea del partit, celebrada aquest dijous al vespre a la capital de l'Anoia, ha tombat el preacord que el grup municipal havia negociat amb les dues formacions.

La proposta ha estat rebutjada per un marge ajustat: 34 vots en contra (51%), 31 a favor (46%) i dues abstencions (3%). L'objectiu del preacord era sumar forces per disputar l'hegemonia política en una ciutat governada durant quatre mandats consecutius per l'espai postconvergent, primer sota CiU i, actualment, amb Junts per Igualada, amb Marc Castells al capdavant.

Notícies relacionades

El preacord s'havia presentat aquest dilluns davant dels mitjans i quedava pendent de la validació de les assemblees i els òrgans interns dels tres partits. Amb el rebuig d'ERC, però, el projecte queda descartat per part dels republicans. A partir d'ara, les forces implicades hauran de valorar com reorienten l'estratègia de cara al 2027 i si encara és possible articular algun tipus de cooperació electoral en el futur.

  1. Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
  2. Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
  3. L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
  4. Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
  5. Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
  6. Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
  7. L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
  8. Els menors de Manresa desapareguts Orrit Pires són recordats a l’acte institucional de la Generalitat

Denunciades dues persones a Masquefa per defraudar uns 90.000 euros d'electricitat per una granja de criptomonedes

Trànsit controlarà els GPS en l'operació sortida de Setmana Santa: les ‘dreceres’ apareixeran com a rutes "inactives" o "en obres"

Troben mort un home que havia sortit a collir espàrrecs a Montgat

La militància d'ERC a Igualada tomba el pacte amb CUP i Comuns per al 2027

Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: "una entre un milió"

El Cant de la Passió, una tradició de l’Orfeó Nova Solsona

El cas Noelia destapa les esquerdes de la llei de l'eutanàsia: el Parlament impulsa un canvi legal per escurçar els litigis
