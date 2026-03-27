La militància d'ERC a Igualada tomba el pacte amb CUP i Comuns per al 2027
L'objectiu del preacord era sumar forces per disputar l'hegemonia política de Marc Castells
ACN
La militància d'ERC a Igualada ha rebutjat la proposta per concórrer conjuntament amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns a les eleccions municipals del 2027. Segons ha avançat Nació i ha confirmat l'ACN, l'assemblea del partit, celebrada aquest dijous al vespre a la capital de l'Anoia, ha tombat el preacord que el grup municipal havia negociat amb les dues formacions.
La proposta ha estat rebutjada per un marge ajustat: 34 vots en contra (51%), 31 a favor (46%) i dues abstencions (3%). L'objectiu del preacord era sumar forces per disputar l'hegemonia política en una ciutat governada durant quatre mandats consecutius per l'espai postconvergent, primer sota CiU i, actualment, amb Junts per Igualada, amb Marc Castells al capdavant.
El preacord s'havia presentat aquest dilluns davant dels mitjans i quedava pendent de la validació de les assemblees i els òrgans interns dels tres partits. Amb el rebuig d'ERC, però, el projecte queda descartat per part dels republicans. A partir d'ara, les forces implicades hauran de valorar com reorienten l'estratègia de cara al 2027 i si encara és possible articular algun tipus de cooperació electoral en el futur.
