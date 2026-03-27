Piera celebra la Festa de la Forja amb gran participació al barri dels Gats
La 16a edició de la celebració destaca pel bon temps i una àmplia oferta d’activitats per a tots els públics
Ruben Costa
El barri dels Gats de Piera va viure dissabte 21 de març una nova edició de la Festa de la Forja, que enguany arribava a la seva setzena edició consolidada com una cita destacada del calendari festiu local. Mestres forjadors, parades d’oficis tradicionals i tallers de creació artesanal van omplir els carrers del nucli antic, convertint-los en un espai viu de tradició i cultura popular que va atraure visitants de totes les edats.
El bon temps va ser un dels grans aliats de la jornada, que es va iniciar amb una botifarrada popular i va continuar amb una àmplia oferta d’activitats. Els assistents van poder participar en tallers de forja, de fang, d’espelmes i de llana, així com gaudir de la xerracada de troncs, una de les propostes més singulars de la festa. Al migdia, el vermut musical va donar pas a un dinar popular amb l’escudella del ferrer, servida en un bol de terrissa que, com és tradició, els comensals es van poder endur com a record. A la tarda, els més petits van ser protagonistes amb un taller d’ous de Pasqua acompanyat d’una xocolatada, aportant un toc dolç a la celebració. La jornada va culminar amb la música tradicional del grup All Foll, que va oferir un concert animat i participatiu que va fer ballar el públic i va posar el punt final a una festa plenament consolidada.
Des de l’organització s’ha volgut agrair especialment la implicació dels veïns del barri dels Gats, que any rere any fan possible aquest esdeveniment que posa en valor els oficis tradicionals. També s’ha destacat la continuïtat dels treballs de millora al barri, com les baranes del safareig i la instal·lació de diversos gats de forja en diferents espais. Finalment, s’ha reconegut la tasca dels mestres forjadors i dels artesans participants, peça clau per mantenir viva aquesta tradició.
