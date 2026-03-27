Prop de 2.000 estudiants visiten la Fira de l’Ensenyament en el seu primer any sota el paraigua de Fira d’Igualada
El certamen, que encara es pot visitar aquest divendres a la tarda a l’Escorxador, ha incorporat nous espais i formats en la seva primera edició sota Fira d’Igualada
Prop de 2.000 estudiants han passat per la Fira de l’Ensenyament d’Igualada en una edició marcada pel canvi de rumb en l’organització, que per primera vegada ha anat a càrrec íntegrament de Fira d’Igualada, amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada. El certamen, instal·lat a l’Escorxador, es pot visitar encara aquest divendres a la tarda.
Aquest matí s’ha fet la visita institucional amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat del regidor d’Ensenyament i Cooperació, Josep Maria Carpi, que han recorregut els diferents estands i espais de la fira.
El president de Fira d’Igualada, Ivan Sánchez, ha valorat molt positivament aquesta catorzena edició, especialment pel pas endavant que suposa en l’organització: “Estem molt satisfets amb aquesta edició, la primera que organitzem i produïm íntegrament. Fins ara es feia amb l’Ajuntament i la Diputació, però enguany hem assumit el repte”, ha explicat.
Sánchez també ha destacat la bona resposta dels visitants: “Al llarg d’aquest dia i mig, prop de dos mil joves han passat per la fira per conèixer l’oferta d’estudis i projectes”. En aquest sentit, ha remarcat el paper de l’esdeveniment com a espai d’orientació: “És un aparador que ajuda els joves a prendre decisions de futur”.
El president de Fira d’Igualada ha volgut posar en valor també la presència d’altres itineraris formatius: “No tot passa per la universitat o els cicles formatius. També és important recuperar els oficis i el vessant més artesanal, que tenen un paper clau en el desenvolupament econòmic i social”.
Una fira amb nous espais
Aquesta edició també ha servit per començar a definir una nova identitat per al certamen: “Hem intentat afegir alguns elements que parlen d’aquesta identitat de Fira d’Igualada, com una producció amb materials reutilitzats, espais com el chill-out o una zona de food trucks, per aproximar la fira a la ciutat i als visitants”, ha assenyalat Sánchez.
Tot i el poc marge amb què s’ha treballat aquesta primera edició sota la nova organització, des de Fira d’Igualada ja es plantegen introduir novetats de cara als propers anys per fer créixer l’esdeveniment. Amb tot, la Fira de l’Ensenyament es consolida com un espai clau per orientar els joves en un moment decisiu del seu futur acadèmic i professional, connectant-los amb una oferta cada vegada més àmplia i diversa.
