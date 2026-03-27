Rubió adapta equipaments i espais per combatre la calor amb el suport de la Diputació de Barcelona
Les actuacions inclouen un refugi climàtic, millores d’eficiència energètica i noves zones d’ombra al municipi
Ruben Costa
L’Ajuntament de Rubió ha posat en marxa diverses actuacions per fer front als efectes de la calor i millorar el benestar de la ciutadania en el marc del Programa sectorial de transició ecològica 2030 de la Diputació de Barcelona. Les intervencions s’emmarquen dins la línia d’adaptació a l’emergència climàtica i tenen com a objectiu adequar espais i equipaments municipals davant episodis de temperatures extremes.
Una de les actuacions destacades ha estat la instal·lació d’equips d’aire condicionat al Centre Recreatiu del Castell, declarat refugi climàtic pel Ple municipal. Aquest espai esdevé així un punt de referència per protegir la població, especialment els col·lectius més vulnerables, durant períodes de calor intensa. Paral·lelament, el consistori ha renovat els tancaments de les oficines municipals amb nous elements d’alumini per millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic dels espais de treball, contribuint també a reduir el consum energètic.
Aquestes actuacions es complementen amb la creació de zones d’ombra al nucli del Pla de Rubió, amb la instal·lació de pèrgoles i la plantació d’arbrat, un projecte que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest conjunt de mesures, Rubió reforça el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i aposta per generar espais més confortables, segurs i adaptats a les noves condicions climàtiques.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya