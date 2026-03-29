Etnobotànica
Un estudi sobre les algues a Catalunya i la recuperació de la pauma guanyen els Premis Eixarcolant
El certamen, celebrat aquest diumenge al Museu de la Pell d’Igualada, reconeix quatre projectes d’etnobotànica i consolida la seva quarta edició amb 21 projectes presentats
Un estudi sobre els usos tradicionals de les algues a Catalunya i un projecte de recuperació de l’art de la pauma a Mallorca han estat els guanyadors de la quarta edició dels Premis Eixarcolant, entregats aquest diumenge a la tarda al Museu de la Pell d’Igualada.
En la categoria de recerca i transferència científica, el primer premi ha estat per a Joana Aragay Soler pel treball “Usos tradicionals de les algues a Catalunya: prospecció etnoficològica al Cap de Creus i al Delta de l’Ebre”. El segon premi ha recaigut en Eréndira Juanita Cano Contreras per una investigació centrada en la memòria culinària i gastronòmica de l’Alta Ribagorça.
Pel que fa a l’emprenedoria basada en coneixements etnobotànics, el jurat ha distingit amb el primer premi el projecte “L’Art de la Pauma”, impulsat per Carmen Hernández, de l’Associació Art de la Pauma al Parc Natural de Llevant Sastre. El segon premi ha estat per a “El Refugi de Papallones”, d’Elsa Pedrola, de l’Associació El Pedrís, Cultura de Pau i Resiliència Comunitària.
Cada categoria ha atorgat un primer premi de 2.000 euros i un segon de 1.000 euros, a més de la producció d’un vídeo professional per als projectes guardonats.
Recerca, cultura i territori
L’acte, presentat per Jordi Còdol, ha combinat l’entrega de premis amb espais de reflexió i cultura. El programa ha inclòs un col·loqui sobre agroecologia, pagesia i varietats locals amb Laura Calvet-Mir i Pep Bover, així com una actuació musical del grup Vibraixò i una intervenció artística en directe de la il·lustradora Gina Giore.
Amb 21 candidatures presentades, els Premis Eixarcolant continuen creixent i es consoliden com una plataforma de referència per impulsar la recerca i l’emprenedoria vinculades a l’etnobotànica. La jornada s’ha tancat amb un tast de productes silvestres i de proximitat, en una trobada que ha posat en valor el vincle entre coneixement, biodiversitat i territori.
