Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
La parella va demanar auxili aquest dissabte al vespre i va ser rescatada pels Bombers sana i estàlvia
Ensurt aquest dissabte al Bruc. Una parella que estava fent ràpel a la zona de la Miranda de Can Jorba va haver de demanar ajuda perquè van quedar penjats a 100 metres d'alçada. Els Bombers van rebre l'avís a les 7 i 40 minuts del vespre i hi van desplaçar cinc dotacions per terra, els Grae i un vehicle de comandament. Va haver d'accedir al lloc a peu i a les 8 del vespre i 55 minuts van sentir els crits dels dos muntanyencs, que estaven bé. A 2/4 de 10 de la nit van poder baixar la noia, mentre que el noi va fer-ho pel seu propi peu. Cap dels dos no va resultar ferit.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
- Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena