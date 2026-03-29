Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada

La parella va demanar auxili aquest dissabte al vespre i va ser rescatada pels Bombers sana i estàlvia

Imatge d'un escalador a Sol Solet, a la Miranda de Can Jorba / Rocacalenta.com

Gemma Camps

Ensurt aquest dissabte al Bruc. Una parella que estava fent ràpel a la zona de la Miranda de Can Jorba va haver de demanar ajuda perquè van quedar penjats a 100 metres d'alçada. Els Bombers van rebre l'avís a les 7 i 40 minuts del vespre i hi van desplaçar cinc dotacions per terra, els Grae i un vehicle de comandament. Va haver d'accedir al lloc a peu i a les 8 del vespre i 55 minuts van sentir els crits dels dos muntanyencs, que estaven bé. A 2/4 de 10 de la nit van poder baixar la noia, mentre que el noi va fer-ho pel seu propi peu. Cap dels dos no va resultar ferit.

