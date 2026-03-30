La jornada de portes obertes del Campus Universitari Igualada-Udl tindrà lloc el dissabte 25 d’abril
El futur alumnat i els seus familiars podran visitar les instal·lacions del campus, així com conèixer de primera mà les particularitats de les diferents titulacions ofertes
Regió7
La Universitat de Lleida (UdL) ja ha obert les inscripcions per assistir a la Jornada de Portes Obertes per a famílies que tindrà lloc el dissabte 25 d’abril al Campus Universitari d’Igualada. L’objectiu és que el futur alumnat pugui conèixer l’oferta formativa del curs 2026/2027 i les particularitats de les diferents titulacions. A més, podran resoldre dubtes amb el professorat i responsables acadèmics.
La jornada es farà als edificis del Pla de la Massa, on tindrà lloc la sessió informativa de les titulacions de l’àmbit de les enginyeries; i a l’edifici de Ciències de la salut del Passeig Verdaguer, on es donaran a conèixer els estudis de l’àmbit sanitari. Els assistents podran donar una volta per les instal·lacions i visitar les aules, laboratoris i el centre de simulació clínica 4D Health Innovation Simulation Center.
Oferta acadèmica
En total, a la ciutat d’Igualada s’ofereixen vuit titulacions de grau, doble grau i màster. En l’àmbit de les enginyeries, la Universitat de Lleida imparteix a Igualada els graus en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica i el Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). A més, els estudiants poden cursar a Igualada els dos primers cursos comuns d’Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat, amb continuïtat dels dos darrers cursos al Campus de Cappont, a Lleida.
En l'àmbit de màster, s’ofereix el Màster Universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa en el seu àmbit. A l’edifici Pla de la Massa també s’ofereix, en l’àmbit d’economia i empresa, el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Pel que fa a les ciències de la salut, al campus s’imparteixen el Grau en Infermeria i el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia.
El professorat i les autoritats acadèmiques atendran personalment les famílies i futurs estudiants que assisteixin a les portes obertes. Per assistir a les sessions cal inscriure’s prèviament a través del web.
