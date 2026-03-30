L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt inicia les renovacions dels parcs infantils del municipi

La localitat respon a la necessitat de modernitzar els espais infantils amb una inversió total de 95.559,75 euros

Renovació parcs infantils

Renovació parcs infantils / Ajuntament de la Pobla de Claramunt

La regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, inicia la renovació dels parcs infantils del municipi. L’actuació compta amb la compra i instal·lació de nous elements de joc per tal de modernitzar i millorar els espais infantils. En total, la inversió ha suposat 95.559,75 euros (IVA inclòs).

Diversos espais infantils de la localitat presentaven un envelliment considerable, per aquest motiu el govern municipal ha prioritzat aquells parcs més utilitzats per la ciutadania, així com els que es trobaven en pitjor estat de conservació.

Les actuacions varien segons les necessitats de cada espai: en alguns parcs la renovació serà integral i es retiraran tots els elements existents, mentre que en d’altres només se substituiran aquells jocs que es troben deteriorats.

Concretament, alguns dels equipaments que destaquen en la instal·lació prevista són les dues piràmides d’escalada, un pont tibetà, tres taules de ping-pong, una nova àrea de joc de fusta i nous gronxadors, entre altres elements pensats per fomentar el joc i l’activitat a l’aire lliure.

L’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, ha assenyalat que “la millora dels parcs infantils era un compromís ferm del govern per a aquest mandat, i estem molt satisfets de poder fer-lo realitat. Volem que els nostres infants disposin d’espais moderns, atractius i segurs, on puguin jugar i socialitzar”. Mabras, a més, ha ressaltat que “aquests parcs no són només espais de joc, sinó punts de trobada de famílies i veïnat, i contribueixen a potenciar la vida comunitària al poble”.

Notícies relacionades

Les reformes ja han començat i està previst que estiguin enllestides cap a mitjans del mes d’abril. La compra del material i l’adjudicació de la instal·lació s’ha dut a terme a través del sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya, impulsat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).

  1. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
  2. Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
  3. La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
  4. A l'os bru no li agrada la Cerdanya
  5. Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
  6. El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
  7. Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»
  8. Sense llum a Manresa: per què la ciutat s'ha quedat sense il·luminació durant una hora?

