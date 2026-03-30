L’Hospital d’Igualada s’alia per impulsar la cirurgia robòtica
El projecte, compartit amb Vic, Terrassa, Mataró i Calella, ha permès un estalvi del 21% respecte a la licitació inicial i reforça l’equitat territorial
ACN / Regió7
Cinc centres hospitalaris catalans, entre els quals l’Hospital Universitari d’Igualada, han incorporat el sistema de cirurgia robòtica Toumai -desenvolupat a la Xina-, en el marc d’una aliança estratègica que vol millorar l’accés dels pacients a tècniques quirúrgiques avançades arreu del territori. El projecte ha permès fer una compra conjunta dels equips, amb un estalvi aproximat del 21%, i facilita que hospitals de mida mitjana puguin disposar d’una tecnologia que fins ara era més pròpia de centres terciaris. Aquesta cooperació reforça l’equitat territorial i evita desplaçaments dels pacients a grans hospitals. A més del centre igualadí, participen al projecte el Consorci Hospitalari de Vic, l’Hospital Universitari de Terrassa, l’Hospital Universitari de Mataró i l’Hospital de Calella.
El projecte ha suposat una inversió global de 12,4 milions d’euros, que inclou la compra dels cinc sistemes de cirurgia robòtica, la instal·lació, la formació dels professionals, el manteniment inicial i el subministrament del material fungible vinculat a l’activitat quirúrgica. La compra conjunta dels robots ha permès un estalvi de prop de 22% -uns 3,5 milions- respecte a la licitació inicial.
L’aliança territorial facilitat que hospitals de mida mitjana incorporin innovacions quirúrgiques d’alt nivell i que els pacients puguin beneficiar-se d’aquestes tècniques sense necessitat de desplaçar-se a grans centres hospitalaris de referència. La previsió inicial dels cinc centres és superar les 1.000 intervencions anuals en el primer any d’activitat conjunta. Les primeres operacions es faran a Vic el 31 de març, mentre que Igualada i Calella s’hi afegiran a l’abril, amb una implantació progressiva a la resta de centres.
El gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, destaca que el robot permet «abordar amb més seguretat cirurgies complexes amb una pràctica mínimament invasiva». Això, segons detalla, es tradueix en «intervencions més respectuoses, menys agressives i més segures per als pacients».
Per a Helena Vallverdú, cap territorial de cirurgia del Consorci Hospitalari de Vic, la incorporació d’aquesta tecnologia posa el centre vigatà «en un avanç tecnològic molt important i en equitat amb altres hospitals terciaris». Vallverdú destaca que el sistema permet «una cirurgia més precisa perquè elimina el tremolor i la imprecisió del moviment», fet que es tradueix en una «major seguretat i una millor recuperació per als pacients».
Els responsables dels consorcis hospitalaris posen en relleu que projectes com el de compra conjunta «reforcen l’equitat territorial». «És molt rellevant que cinc hospitals hàgim unit esforços per garantir que la millor tecnologia arribi a hospitals com els nostres. Reforça l’autonomia de gestió dels centres i permet oferir una atenció de qualitat propera i accessible a tothom independentment del seu codi postal», ha remarcat Riera.
El robot no actua de manera autònoma, sinó que està controlat pel cirurgià des d’una consola dins del quiròfan. Els seus braços articulats permeten moviments més nets i precisos que la mà humana, amb una visió tridimensional ampliada que millora la identificació dels teixits i la profunditat durant la intervenció. Això suposa operacions menys invasives, menys dolor postoperatori i estades hospitalàries més curtes.
Inicialment, els cinc hospitals utilitzaran aquesta tecnologia en especialitats com la ginecologia, la urologia i la cirurgia general, amb procediments com histerectomies, prostatectomies o cirurgia digestiva.
