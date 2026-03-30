L'Ajuntament dels Prats del Rei reuneix les oficines de proximitat dels Mossos de la regió central
La trobada agrupa agents de sis comarques i posa l’accent en la coordinació i la seguretat de proximitat
Els Prats de Rei va acollir el 13 de març una reunió de treball de les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC) dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Central. La sessió va comptar amb la participació de comandaments i agents procedents de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, el Solsonès i el Moianès, entre els quals hi havia l’inspector Ramón Roig, cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de l’Anoia, i l’agent Rubén Rubio Mula. La trobada va servir per reforçar la coordinació entre aquestes unitats especialitzades i compartir experiències en l’àmbit de la prevenció i el contacte directe amb la ciutadania. Durant la benvinguda institucional es va destacar el paper clau de les ORC en la construcció d’un model de seguretat basat en la proximitat i la col·laboració amb el teixit social.
Des del consistori es va valorar positivament l’elecció del municipi com a seu de la jornada i es va remarcar la importància d’aquest enfocament per afavorir comunitats més segures i cohesionades, així com per reforçar la confiança entre administració i ciutadania. La jornada també va incloure una vessant cultural, amb una visita guiada pel divulgador local Jordi Segura. Els participants van poder conèixer espais com el Museu Josep Castellà i la muralla ibèrica, en un recorregut que va posar en valor els més de 2.600 anys d’història del municipi i el seu vincle amb el territori.
