Mireia Moncunill estrena la peça teatral ‘Fora de quadre’, la qual conformarà el seu Treball Final d’Interpretació
L’obra, ideada i interpretada per la igualadina, veurà la llum el 10 d’abril a les vuit del vespre a La Casa del Teatre Nu
L’anoienca Mireia Moncunill Clèries presenta per primera vegada ‘Fora de quadre’, la peça teatral que conforma el seu treball Final d’Interpretació a l’Institut del Teatre. L’obra, narra el retor de la protagonista d’un viatge i com el rememora. L’espectacle té lloc el 10 d’abril a les vuit del vespre a La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous.
L’obra és ideada i interpretada per Moncunill, dirigida per Pep Farrés i amb la composició musical i espai sonor de Biel Serena. En particular, el que podem veure és una peça autoficcional documental que tracta la narració del retorn d’un viatge de la protagonista i com aquesta convida als seus amics i amigues al garatge de casa per fer un passi de fotos i explicar-los tot el que ha fet.
‘Fora de quadre’ suposa la culminació del Treball Final d’Interpretació de la Igualadina que està molt vinculada a Teatre Nu. La podem veure fent d’actriu a espectacles com “Numa”, “Contes Meravellosos” i als Fanalers.
Sinopsis
“Ei! Ja he tornat del viatge i m’agradaria molt reunir-nos per fer un passi de fotos i explicar-vos tot el que he fet. Us espero aquest vespre. De veritat, em faria molta il·lusió que vinguéssiu i així vosaltres també em podeu explicar les vostres vacances. Va, que fa temps que no ens veiem!”
