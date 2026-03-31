23è Concurs de Fotografia de Dones amb Empenta a Santa Margarida de Montbui
Aina Carpi, Marina Pifarré i Ainhoa Osuna, guanyadores de l’edició que celebra el 30è aniversari de l’entitat
Ruben Costa
Les fotògrafes Aina Carpi Riera, Marina Pifarré Rovira i Ainhoa Osuna Abad han estat les guanyadores del 23è Concurs de Fotografia de Dones amb Empenta (DAE), sota el lema "Com ens veiem les dones?". Aquesta edició ha estat la segona més participada, amb 76 fotografies de 31 participants, només superada per la dedicada a la pandèmia el 2021. El lliurament de premis es va celebrar el 28 de març al centre Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, amb la inauguració de l’exposició de totes les obres participants, que es podrà visitar fins al 26 d’abril. El Primer Premi ha estat per Aina Carpi Riera, amb l’obra “No em fareu callar”; el Segon Premi, per Marina Pifarré Rovira, amb “Victòria; Dona de l’Horta”; i el Premi del Públic, per Ainhoa Osuna Abad, amb “Batecs compartits”, triada a través d’Instagram.
El jurat ha destacat la força del retrat guanyador, que mostra una dona gran, rebel i irreverent, amb una composició molt cuidada i contrastos impactants en blanc i negre. Sobre l’obra del segon premi, han subratllat la mirada franca i la força de la protagonista, símbol de la resistència i dignitat de les dones rurals. El concurs, organitzat amb motiu del 8 de març, fomenta la participació femenina i reflexiona sobre temes de gènere i condicions de vida dignes. Aquesta edició s’emmarca en el 30è aniversari de DAE, i l’acte va finalitzar amb un reconeixement a les fundadores de l’entitat, que van impulsar-la els primers anys.
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert