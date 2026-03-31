El CAP Igualada Nord promou l’esport amb una caminada de marxa nòrdica oberta a tothom
L’activitat, gratuïta i guiada per professionals, es farà el 13 d’abril a l’Anella Verda en el marc del Dia Mundial de l’Activitat Física
Ruben Costa
L’Anella Verda d’Igualada acollirà el pròxim 13 d’abril una sessió pràctica de marxa nòrdica adreçada a la ciutadania. La iniciativa, organitzada pel CAP Igualada Nord, vol acostar aquesta disciplina esportiva i, alhora, promoure un estil de vida actiu entre la població. La proposta començarà a les 10 del matí des de la Font del Poliesportiu de les Comes i s’allargarà durant dues hores. Durant la jornada, els participants rebran nocions bàsiques sobre la tècnica de la marxa nòrdica i recorreran diversos trams de l’entorn natural guiats per professionals de fisioteràpia.
L’activitat s’emmarca en la commemoració del Dia Mundial de l’Activitat Física i posa el focus en els beneficis de mantenir-se actiu de manera regular. En aquest sentit, des de l’organització es destaca que la marxa nòrdica és una pràctica accessible que permet treballar diferents grups musculars de forma equilibrada. La sessió és gratuïta i està pensada per a tots els públics, independentment de l’edat o la condició física. Tot i que es recomana portar bastons, els assistents podran participar-hi igualment sense aquest material. Per formar-se cal inscriure’s prèviament a través del web del Consorci Sanitari de l’Anoia.
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert