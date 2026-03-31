Comencen les obres per fer accessible l’Escola Ateneu d'Igualada amb un nou ascensor
La intervenció vol eliminar barreres arquitectòniques i estar enllestida abans del curs vinent
Ruben Costa
L’Escola Ateneu d’Igualada ha iniciat aquesta setmana les obres per instal·lar un ascensor que permetrà millorar l’accessibilitat del centre. L’actuació, impulsada pel Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat, dona resposta a una demanda històrica de la comunitat educativa.
El projecte té com a objectiu suprimir les barreres arquitectòniques existents i facilitar la mobilitat de tot l’alumnat, el personal docent i les famílies, especialment aquelles persones amb dificultats de desplaçament. Amb aquesta actuació, es vol garantir que tots els espais del centre siguin plenament accessibles i inclusius. Segons les previsions, els treballs s’allargaran fins abans de l’inici del proper curs escolar, al setembre. Durant aquest període, l’escola ha reorganitzat alguns serveis per minimitzar l’impacte de les obres en el dia a dia dels alumnes.
En aquest sentit, el servei de menjador es traslladarà temporalment a l’Escola de Música, una mesura que permetrà optimitzar els espais disponibles i facilitar el desenvolupament dels treballs dins del recinte escolar. A més, un cop finalitzi el curs al juny, els infants de la llar d’infants El Rusc es reubicaran a l’àrea d’Educació Infantil de l’Escola Ateneu fins al juliol. Aquesta reorganització permetrà que les obres puguin continuar durant els mesos d’estiu sense interferir en l’activitat lectiva.
