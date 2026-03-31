Política municipal
ERC fa caure el pacte i obliga Ara Igualada a redefinir-se sense els republicans
Poble Actiu i Comuns mantenen viva la candidatura àmplia i busquen reactivar el projecte
Els republicans giren cap a una llista pròpia a poc més d’un any de les municipals
El projecte d’una candidatura unitària per disputar l’alcaldia d’Igualada el 2027 ha entrat en una nova fase després del rebuig de la militància d’Esquerra Republicana al preacord amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns. Lluny de quedar desactivada, però, la proposta impulsada per Ara Igualada es manté viva, ara sense la participació orgànica dels republicans i amb la voluntat d’explorar noves fórmules.
El moviment, que en les darreres setmanes havia aconseguit situar la unitat al centre del debat polític local, afronta ara el seu primer gran test: redefinir-se sense un dels actors clau i mantenir viva la proposta en un context de divergències estratègiques. La qüestió ja no és només si hi haurà una candidatura unitària, sinó en quines condicions es pot construir una alternativa al govern de Marc Castells i amb quina capacitat real d’articular una majoria.
El revés evidencia fins a quin punt la unitat de les forces progressistes continua sent el principal escull polític a la ciutat.
Poble Actiu manté l’aposta
Qui ha reaccionat amb més claredat és Poble Actiu, que referma el compromís amb la candidatura àmplia i amb Ara Igualada malgrat el trencament del preacord. La formació havia avalat l’entesa amb més del 90% dels vots de la seva militància i aposta per continuar treballant amb la resta d’actors.
“El nostre objectiu és seguir formant part d’Ara Igualada amb la forma que prengui a partir d’ara”, ha afirmat el seu portaveu, Pau Ortínez, que apunta que el moviment podria continuar sense ERC com a partit, però amb la participació de militants a títol individual.
Des de la formació municipalista defensen que la ciutat “segueix necessitant un canvi” i aposten per una candidatura capaç de posar fi a 15 anys de governs de Marc Castells. En aquest sentit, ja anuncien nous passos: en les pròximes setmanes es reuniran amb Ara Igualada, els Comuns i sectors d’ERC favorables a la confluència per intentar reactivar el projecte.
Tot i respectar la decisió dels republicans, Poble Actiu ha mostrat el seu desacord i considera que no s’ha sabut interpretar el moment polític ni la necessitat d’articular una alternativa “sòlida i transversal”.
Els Comuns insisteixen en la necessitat de sumar
Els Comuns també mantenen la via de la confluència i defensen que el context polític continua exigint una candidatura compartida. La formació aposta per “obrir una nova etapa” a la ciutat després de 16 anys de governs de l’espai de Junts.
Respectant la decisió d’ERC, insisteixen a continuar explorant la cooperació entre forces progressistes: “Igualada necessita sumar des de la pluralitat, amb mirada llarga i des de baix, per construir una alternativa sòlida”.
En aquesta línia, asseguren que treballaran per garantir que l’espai del canvi tingui una proposta "clara i útil, basada en la justícia social, la diversitat i la transició ecològica, i que cap ciutadà que vulgui un canvi es quedi sense referència política".
ERC defensa el procés, però gira cap a candidatura pròpia
El portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Enric Conill, ha defensat que el preacord responia a una lògica “estrictament igualadina” i municipal, en línia amb la crida d’Ara Igualada a articular una candidatura conjunta de les forces progressistes. Amb tot, ha admès mancances en el procés: “Potser no ho hem fet prou bé, per tant, potser per això la militància no ho ha recolzat”.
Conill ha insistit que la proposta partia d’una realitat política clara: “Hi ha una majoria alternativa d’esquerres que no s’ha aconseguit mai posar d’acord”. Malgrat això, l’assemblea de militants va acabar rebutjant el preacord: “De manera democràtica, va decidir per un marge estret de vots que no volien aquest acord”.
Rodrigo emergeix i consolida el gir dins d’ERC
El resultat de l’assemblea ha accelerat també els moviments interns dins del partit. Roger Rodrigo, que ja havia anunciat que es presentarà a les primàries, interpreta la decisió com una aposta clara de la militància per abandonar la via unitària i construir un projecte propi. “La militància ha votat a favor d’una llista pròpia, encapçalada per Roger Rodrigo, com a alternativa creïble d’esquerres i progressista a Igualada”, ha afirmat.
Rodrigo defensa que la decisió “no és mai un pas enrere”, sinó “una mostra de deliberació i voluntat de lideratge propi”, i situa el moment actual com “un punt d’inici de canvi” dins del partit.
La seva proposta passa per una candidatura pròpia “oberta”, amb presència d’independents i voluntat de disputar la centralitat política a la ciutat, tot i que no tanca la porta a acords posteriors: “Després de les eleccions, dialogarem amb tots els grups municipals”.
Un escenari que es reobre
Amb el preacord descartat, el tauler polític torna a estar en moviment. El diagnòstic compartit sobre la ciutat es manté, però la unitat política torna a ser una incògnita.
A poc més d’un any de les eleccions municipals del maig del 2027, el debat entra en una nova fase: la de decidir si les forces progressistes optaran per competir o si encara són capaces de reconstruir un projecte compartit.
La unitat, que fins fa pocs dies semblava una opció en construcció, torna a ser avui la gran incògnita de la política igualadina.
