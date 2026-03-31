Igualada inicia el taller ‘Semprevives’ per treballar la memòria de les dones acusades de bruixeria

“Semprevives”, dirigit per Zoe Balasch, combina expressió corporal i creació col·lectiva per reivindicar la història femenina amb la col·laboració de Dones amb Empenta

Zoe Balasch durant una sessió de dansa

Zoe Balasch durant una sessió de dansa / zoebalasch.com

Ruben Costa

Manresa

A partir del 21 d’abril, Igualada serà l’escenari del taller “Semprevives”, un espai creatiu que utilitza la dansa i les pràctiques somàtiques per treballar la memòria històrica de les dones acusades de bruixeria a l’Anoia. La iniciativa forma part del projecte "Totes, bruixes: ni estigma ni oblit", de la creadora escènica Zoe Balasch, i compta amb el suport de l’entitat Dones amb Empenta (DAE). El projecte ha estat reconegut amb la convocatòria CARRETERA I DANSA/Ajut de dansa aplicada de l’APDC, destacant per la seva aproximació feminista i comunitària a la memòria històrica. Balasch combina recerca i pràctica artística per posar de relleu com els prejudicis, la por i la misogínia van marcar la persecució de dones i com aquests estigmes persisteixen de manera subtil avui dia.

El taller oferirà 12 sessions entre el 21 d’abril i el 22 de juny, amb activitats que combinen moviment, cos i tècniques creatives com el teixit. L’espai està pensat per a dones interessades en l’expressió corporal, sense necessitat de formació prèvia. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a través del correu zoe.balasch@gmail.com. Segons Balasch, l’objectiu és crear un entorn segur per a revisar estigmes i imaginar nous mons des de l’experiència del cos, la memòria i els afectes. La primera fase del taller es centrarà en la cohesió del grup i l’exploració corporal i imaginativa. Una segona fase, de setembre a novembre, permetrà aprofundir i preparar una acció performativa al Museu de la Pell d’Igualada amb motiu del 25N.

Notícies relacionades

Zoe Balasch és reconeguda per la seva trajectòria transdisciplinària, integrant dansa, intervenció comunitària i psicologia social. Amb Semprevives, aposta per tres eixos: memòria i reparació, cos i experiència, i alteritat i responsabilitat col·lectiva, per transformar narratives històriques i construir un espai d’aprenentatge i cura compartida.

  1. Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
  2. La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
  3. La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
  4. Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
  5. Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
  6. Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
  7. Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
  8. Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert

Igualada inicia el taller ‘Semprevives’ per treballar la memòria de les dones acusades de bruixeria

Igualada inicia el taller ‘Semprevives’ per treballar la memòria de les dones acusades de bruixeria

Quina probabilitat de descens té el Baxi? Una simulació li posa xifra

Quina probabilitat de descens té el Baxi? Una simulació li posa xifra

El Govern situa el Berguedà entre els sis nous eixos ciclistes del país

El Govern situa el Berguedà entre els sis nous eixos ciclistes del país

Enric Freixa, director del servei de control de fauna del aeroport de la Rioja i falconer de l’aeroport de Barcelona

L’Hospital d’Igualada acull una exposició per visibilitzar la realitat de l’autisme

L’Hospital d’Igualada acull una exposició per visibilitzar la realitat de l’autisme

El CAP Igualada Nord promou l’esport amb una caminada de marxa nòrdica oberta a tothom

El CAP Igualada Nord promou l’esport amb una caminada de marxa nòrdica oberta a tothom

La qualitat ecològica del riu Anoia empitjora al seu pas per la conca d’Òdena

La qualitat ecològica del riu Anoia empitjora al seu pas per la conca d’Òdena

25 años de compromiso con la seguridad vial: la siniestralidad se ha reducido un 70%

25 años de compromiso con la seguridad vial: la siniestralidad se ha reducido un 70%
