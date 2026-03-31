Igualada inicia el taller ‘Semprevives’ per treballar la memòria de les dones acusades de bruixeria
“Semprevives”, dirigit per Zoe Balasch, combina expressió corporal i creació col·lectiva per reivindicar la història femenina amb la col·laboració de Dones amb Empenta
Ruben Costa
A partir del 21 d’abril, Igualada serà l’escenari del taller “Semprevives”, un espai creatiu que utilitza la dansa i les pràctiques somàtiques per treballar la memòria històrica de les dones acusades de bruixeria a l’Anoia. La iniciativa forma part del projecte "Totes, bruixes: ni estigma ni oblit", de la creadora escènica Zoe Balasch, i compta amb el suport de l’entitat Dones amb Empenta (DAE). El projecte ha estat reconegut amb la convocatòria CARRETERA I DANSA/Ajut de dansa aplicada de l’APDC, destacant per la seva aproximació feminista i comunitària a la memòria històrica. Balasch combina recerca i pràctica artística per posar de relleu com els prejudicis, la por i la misogínia van marcar la persecució de dones i com aquests estigmes persisteixen de manera subtil avui dia.
El taller oferirà 12 sessions entre el 21 d’abril i el 22 de juny, amb activitats que combinen moviment, cos i tècniques creatives com el teixit. L’espai està pensat per a dones interessades en l’expressió corporal, sense necessitat de formació prèvia. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a través del correu zoe.balasch@gmail.com. Segons Balasch, l’objectiu és crear un entorn segur per a revisar estigmes i imaginar nous mons des de l’experiència del cos, la memòria i els afectes. La primera fase del taller es centrarà en la cohesió del grup i l’exploració corporal i imaginativa. Una segona fase, de setembre a novembre, permetrà aprofundir i preparar una acció performativa al Museu de la Pell d’Igualada amb motiu del 25N.
Zoe Balasch és reconeguda per la seva trajectòria transdisciplinària, integrant dansa, intervenció comunitària i psicologia social. Amb Semprevives, aposta per tres eixos: memòria i reparació, cos i experiència, i alteritat i responsabilitat col·lectiva, per transformar narratives històriques i construir un espai d’aprenentatge i cura compartida.
