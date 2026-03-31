L’Hospital d’Igualada acull una exposició per visibilitzar la realitat de l’autisme
Anoia Som TEA presenta una mostra fotogràfica amb 14 imatges per sensibilitzar la ciutadania durant el mes d’abril
Ruben Costa
L’Hospital Universitari d’Igualada ha inaugurat aquest dimarts una exposició dedicada a donar visibilitat al trastorn de l’espectre autista (TEA). La iniciativa, impulsada per l’associació Anoia Som TEA coincidint amb el Dia Mundial de l’Autisme, es podrà visitar durant tot el mes d’abril al vestíbul del centre hospitalari.
La mostra, titulada “Obrint la mirada a l’autisme”, està formada per 14 fotografies que retraten situacions quotidianes de persones amb TEA i les seves famílies. Les imatges s’acompanyen de textos explicatius que aporten context i ajuden a comprendre millor aquesta condició. L’exposició té com a objectiu apropar la realitat de l’autisme a la ciutadania i contribuir a desfer estereotips. A través d’una mirada directa i quotidiana, es vol posar en relleu tant les dificultats com les experiències vitals de les persones amb TEA, fomentant una major comprensió social.
