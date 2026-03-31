Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a MontserratCigonya a ManresaAniversari Fàbrica NovaÍtaca MarketEdmundo ValRajola eròtica
instagramlinkedin

L’Hospital d’Igualada acull una exposició per visibilitzar la realitat de l’autisme

Anoia Som TEA presenta una mostra fotogràfica amb 14 imatges per sensibilitzar la ciutadania durant el mes d’abril

Exposició AnoiaSomTEA

Exposició AnoiaSomTEA / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’Hospital Universitari d’Igualada ha inaugurat aquest dimarts una exposició dedicada a donar visibilitat al trastorn de l’espectre autista (TEA). La iniciativa, impulsada per l’associació Anoia Som TEA coincidint amb el Dia Mundial de l’Autisme, es podrà visitar durant tot el mes d’abril al vestíbul del centre hospitalari.

La mostra, titulada “Obrint la mirada a l’autisme”, està formada per 14 fotografies que retraten situacions quotidianes de persones amb TEA i les seves famílies. Les imatges s’acompanyen de textos explicatius que aporten context i ajuden a comprendre millor aquesta condició. L’exposició té com a objectiu apropar la realitat de l’autisme a la ciutadania i contribuir a desfer estereotips. A través d’una mirada directa i quotidiana, es vol posar en relleu tant les dificultats com les experiències vitals de les persones amb TEA, fomentant una major comprensió social.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
  2. La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
  3. La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
  4. Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
  5. Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
  6. Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
  7. Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
  8. Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert

Igualada inicia el taller ‘Semprevives’ per treballar la memòria de les dones acusades de bruixeria

Igualada inicia el taller ‘Semprevives’ per treballar la memòria de les dones acusades de bruixeria

Quina probabilitat de descens té el Baxi? Una simulació li posa xifra

Quina probabilitat de descens té el Baxi? Una simulació li posa xifra

El Govern situa el Berguedà entre els sis nous eixos ciclistes del país

El Govern situa el Berguedà entre els sis nous eixos ciclistes del país

Enric Freixa, director del servei de control de fauna del aeroport de la Rioja i falconer de l’aeroport de Barcelona

L’Hospital d’Igualada acull una exposició per visibilitzar la realitat de l’autisme

L’Hospital d’Igualada acull una exposició per visibilitzar la realitat de l’autisme

El CAP Igualada Nord promou l’esport amb una caminada de marxa nòrdica oberta a tothom

El CAP Igualada Nord promou l’esport amb una caminada de marxa nòrdica oberta a tothom

La qualitat ecològica del riu Anoia empitjora al seu pas per la conca d’Òdena

La qualitat ecològica del riu Anoia empitjora al seu pas per la conca d’Òdena

25 años de compromiso con la seguridad vial: la siniestralidad se ha reducido un 70%

25 años de compromiso con la seguridad vial: la siniestralidad se ha reducido un 70%
Tracking Pixel Contents