La qualitat ecològica del riu Anoia empitjora al seu pas per la conca d’Òdena
Un article divulgatiu identifica la contaminació urbana, agrícola i industrial com a principals causes del deteriorament
Ruben Costa
L’estat ecològic del riu Anoia es degrada de manera significativa al seu pas per la conca d’Òdena, especialment en l’entorn urbà d’Igualada i municipis propers. Així ho exposa un article divulgatiu recent que analitza els principals impactes que afecten la qualitat de l’aigua i l’equilibri de l’ecosistema fluvial. Segons dades d’un estudi elaborat per la Universitat de Barcelona per encàrrec de la Diputació, el riu presenta una qualitat ecològica bona en trams inicials com el Molí Blanc, però aquesta empitjora progressivament fins a assolir nivells molt baixos més enllà de la conca, en punts com el Bedorc.
Els indicadors biològics evidencien aquesta degradació. La desaparició d’espècies aquàtiques sensibles a la contaminació, així com el deteriorament del bosc de ribera, posen de manifest el mal estat del riu. També es constata la pràctica absència de peixos en els trams més urbanitzats. Entre les causes principals hi ha l’elevada concentració de nutrients com nitrats i fosfats, provinents de l’activitat agrícola i ramadera, així com d’abocaments urbans. L’excés d’aquests elements provoca la proliferació d’algues i altera l’equilibri natural de l’aigua.
A aquest factor s’hi suma la contaminació d’origen industrial. Anàlisis recents han detectat nivells elevats de crom en mostres d’aigua a Igualada, un metall associat a processos industrials que indica deficiències en el tractament de residus. El funcionament del sistema de sanejament també contribueix a la problemàtica. En episodis de pluja, els sobreeixidors del clavegueram aboquen aigües residuals sense depurar directament al riu, transportant residus sòlids i contaminants. Tot i que existeixen sistemes de filtratge, la seva eficàcia és limitada.
