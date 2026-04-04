Adrià Castelltort s’acomiada de l’Ajuntament de Montbui després de set anys de servei

Castelltort deixa la primera línia política, però seguirà vinculat al projecte d’Ara Montbui, mentre el cartipàs municipal s’adapta a la seva marxa

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va viure dijous un emotiu ple ordinari de març amb l’acte de comiat d’Adrià Castelltort, regidor d’Hisenda, Transició Energètica, Planejament i Fons Next Generation, que ha anunciat la seva renúncia després de set anys formant part del grup de govern Ara Montbui.

Segons Castelltort, “la decisió no ha estat senzilla, però sí molt meditada” i respon al desig de continuar contribuint al municipi des d’una altra perspectiva. Durant el seu mandat, ha liderat projectes destacats com la reobertura de la Llar d’Infants Montxic, la urbanització de la Plaça i del carrer Major, la millora del sistema de recollida de residus i la implementació de mesures sostenibles als equipaments municipals, contribuint a la modernització dels serveis i dels espais públics. En el seu discurs de comiat, Castelltort va expressar: “Són set anys a l’Ajuntament en què hem contribuït al canvi que necessitava el municipi, marcant una nova manera de fer política i de relacionar-nos amb la ciutadania”. També va aclarir que, tot i deixar la primera línia institucional, continuarà compromès amb el projecte polític: “Deixo la primera línia institucional, però el cap, el cor i les mans seguiran al costat del projecte d’Ara Montbui”.

Els membres de l’equip de govern han marcat el seu compromís, rigor, capacitat tècnica i habilitat per coordinar projectes complexos, així com el seu paper clau durant moments difícils com la pandèmia de la Covid-19. També van destacar la seva contribució a la cohesió del grup i la qualitat humana que ha mostrat al llarg de la seva etapa política. Amb la seva renúncia, el cartipàs municipal experimentarà canvis. En el pròxim ple, Judit Berbel De la Fuente s’incorporarà com a nova regidora. Fins llavors, l’Alcalde Jesús Miguel Juárez assumeix Transició Energètica i manté Alcaldia, Presidència, Serveis Generals i Manteniment; Diana Susín passa a gestionar Hisenda i continua amb Comunicació i Gent Gran; Marcel Mateu assumeix el rol de Segon Tinent d’Alcalde i afegeix Turisme a les seves atribucions; i Javier Moreno incorpora Planejament i Fons Next Generation a les seves responsabilitats de Transició Digital i Qualitat Urbana.

