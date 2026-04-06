El Govern ha de reparar un tram nou de la C-15 que s'ha obert a l'alçada de Cabrera d'Anoia
Els tècnic consideren que la pluja ha estat la causant i plentegen fer un nou replenat amb materials diferents i també millorar la circulació de l'aigua
Un tram de la C-15, a l'alçada de Cabrera d'Anoia, s'ha obert per problemes en el terraplè que es va fer durant la darrera ampliació. Les esquerdes, que el Govern atribueix als episodis de pluges intenses, són evidents en les imatges. Això comporta una reparació de la zona afectada amb la substitució i nova compactació de les terres de replenat. Els treballs per a la reparació i millora d’un tram de la C-15 al terme de Cabrera d’Anoia començaran dimarts, 7 d’abril, i tindran un termini d’execució de tres mesos.
Les obres inclouran la substitució del material del terraplè per un material amb millors condicions geotècniques, així com la millora del sistema de drenatge per tal de garantir una millor estabilitat del terreny. Un cop finalitzades aquestes tasques, es reposarà el ferm de la carretera, i les barreres de seguretat, segons han explicat fonts del departament de Territori.
Fonts del departament han explicat que "durant l’execució de les obres, es podran produir afectacions puntuals al trànsit en aquest tram de la C-15", tot i que es treballa amb la voluntat que "la circulació es mantingui sempre que sigui possible, amb mesures de gestió i senyalització del trànsit per a garantir la seguretat".
En aquest tram d'obres es demanarà que els conductors circulin a una velocitat més moderada i les mateixes fonts han demanat que es respecti la senyalització provisional.
Per tal d’adequar la via als treballs i efectuar la implantació de l’obra, caldrà un tall total de trànsit en sentit nord (Igualada) durant la nit del 7 al 8 d’abril, de les 20.00 h del dia 7 a les 6.00 h del dia 8 d’abril. El tram afectat és des de l’enllaç de Canaletes / Mediona fins a l’enllaç amb l’N-IIa a Igualada. En aquestes hores, hi haurà un desviament de vehicles per la BV-2304 i la C-244. Els turismes podran incorporar-se a la carretera l’altura de Capellades; els vehicles pesants ho hauran de fer al punt final del tall. I la circulació des dels enllaços intermedis de Vallbona, Capellades i la Rata es podrà efectuar en ambdós sentits.
