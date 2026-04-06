Política
El no de les bases a la llista unitària porta ERC d’Igualada a fer un relleu
Roger Rodrigo es posiciona per encapçalar la candidatura republicana per a les municipals del 2027 i Enric Conill, actual cap del grup, fa un pas al costat
Esquerra Republicana de Catalunya a Igualada entra en una nova fase després de l’etapa d’Enric Conill al capdavant del grup. Fonts properes a l’actual direcció indiquen que Conill ja tindria decidit no tornar-se a presentar. El partit ha de fer primàries en les properes setmanes i, de moment, sobre la taula hi ha una única candidatura a presidir la formació, la de Roger Rodrigo.
És un cop de timó, que arriba després que la militància rebutgés el preacord amb Ara Igualada, Poble Actiu i els Comuns per fer una llista unitària de progrés a les eleccions del 2027, que tenia l’aval de la direcció actual. L’assemblea dels republicans van votar en contra d’aquesta candidatura que liderava ERC, però compartida amb les altres formacions, a l’estil del que proposa Gabriel Rufián per l’esquerra espanyola.
El nou escenari, però, no està exempt de matisos ni de tensions internes. Tot i que el nom de Roger Rodrigo ha guanyat pes en les últimes hores com a possible cap de cartell, des de la direcció local insisteixen que encara no hi ha cap candidatura oficial i que el procés està obert a altres noms.
Rodrigo, que ja havia anunciat la seva voluntat de presentar-se, interpreta el resultat de l’assemblea com un aval clar al seu plantejament. “La militància va votar a favor d’una llista pròpia i d’una regeneració interna”, assegura, tot mostrant-se disposat a liderar aquesta nova etapa.
Ara bé, fonts de l’executiva rebaixen aquesta lectura i recorden que el partit haurà de celebrar primàries “on es podrà presentar qui vulgui”. El calendari encara s’ha d’acabar de concretar, però la previsió és que el procés s’activi durant el mes d’abril, un cop passat el període de Setmana Santa.
Malgrat aquest marge formal, dins del partit s’assumeix que Rodrigo podria acabar sent l’únic candidat. En paral·lel, es confirma que l’actual portaveu municipal, Enric Conill, no optarà a repetir com a cap de llista, fet que consolida el relleu intern dins de la formació.
El gir estratègic d’ERC no és menor. El preacord rebutjat plantejava una candidatura conjunta de les forces progressistes per disputar l’alcaldia a Marc Castells, però la militància el va tombar per un marge ajustat, evidenciant la divisió sobre el rumb a seguir.
Amb aquesta decisió, els republicans aposten ara per reforçar projecte propi i recuperar iniciativa política, tot i que deixen la porta oberta a eventuals acords després de les eleccions.
El moviment situa ERC en un camí diferent del de Poble Actiu i els Comuns, que mantenen viva la idea d’una candidatura àmplia, i torna a fragmentar un espai progressista que havia intentat articular una alternativa conjunta.
El pes del resultat del 2023
Per entendre el moment actual del partit cal mirar enrere. A les eleccions municipals del 2023, ERC va patir una forta davallada i va passar de ser segona força a ser la tercera, per darrera dels socialistes d’Igualada Som-hi. La candidatura encapçalada per Alba Vergés va obtenir 3 regidors —dos menys que el 2019— i va perdre gairebé la meitat dels vots, passant de 4.217 a 2.400. Aquells comicis van consolidar el lideratge de Marc Castells, que va fregar la majoria absoluta amb 10 regidors dels 21 que hi ha a l’Ajuntament d’Igualada.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès