Els Hostalets de Pierola rep la subdelegada del Govern espanyol a Barcelona per donar a conèixer el nou arxiu
Mari Carmen Garcia-Calvillo va visitar el nou equipament municipal acompanyada de l'alcalde del municipi
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va acollir una recepció institucional amb motiu de la visita de la subdelegada del Govern de l’Estat a Barcelona, Mari Carmen Garcia-Calvillo. La trobada va servir per donar a conèixer el recentment inaugurat Arxiu municipal Francesc Valls-Junyent i va permetre posar en valor el patrimoni documental local que es conserva a l’arxiu. També es va destacar la importància del nou equipament per al municipi. Garcia-Calvillo va ser rebuda per l’alcalde, Gerard Parcerisas, acompanyat del primer tinent d’alcalde, Dani Vendrell, i de la regidora de Cultura, Gemma Fabrés i Casals.
