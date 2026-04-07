Igualada acull la V Americana de Pàdel Solidari contra el Càncer el 25 d’abril
El torneig organitzat per l’Associació Contra el Càncer, combinarà esport i solidaritat per recaptar fons per a la recerca i el suport a pacients
Ruben Costa
L’Associació Contra el Càncer a Igualada impulsa la cinquena edició de l’Americana de Pàdel Solidari contra el Càncer, que tindrà lloc el pròxim dissabte 25 d’abril a les 9:00 hores al Club Pàdel Infinit Carrer Estadi Atlètic. Té com a objectiu recaptar fons per a la recerca i per al suport a persones amb càncer. El període d’inscripcions es manté obert des del 25 de març fins al mateix 25 d’abril de 2026.
La competició es disputarà en format “americana”, un sistema de joc que permet la rotació de parelles i fomenta la participació de jugadors de diferents nivells. L’activitat està oberta a tots els públics i s’emmarca en una jornada esportiva amb finalitat solidària. El preu de la inscripció és de 15 euros per participant, import que inclou tant la participació en el torneig com una samarreta. L’organització ha previst premis per als guanyadors i un sorteig de dues pales de pàdel de la marca Shooter Pàdel entre tots els inscrits.
Segons l’entitat organitzadora, els fons recaptats es destinaran íntegrament a projectes de recerca oncològica i a la prestació de serveis gratuïts com l’atenció psicològica, el suport social i l’orientació professional adreçada a pacients i familiars. L’esdeveniment compta amb el suport de diverses empreses i entitats, entre les quals hi ha Finques Subirana, Rosa Llucià, Alain Afflelou Òptica i Shooter Pàdel com a patrocinadors, així com la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, Solán de Cabras, Infinit Pàdel, Super Mas i Punto Blanco.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats