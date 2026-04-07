Preservem l’Anoia considera el PLATER un procés «precipitat»
Lamenta que no s’hagi atès peticions formulades el 2023, que s’hagi tret a exposició amb poc marge i que no hi hagi més temps per al·legar
L’entitat Preservem l’Anoia, que representa diferents entitats contràries a la implantació massiva de plantes solars o de xarxes d’alta tensió que afectin el territori, denuncia que el PLATER (Pla territorial sectorial per a la generació d’energia eòlica i fotovoltaica) s’ha presentat en un període prevacacional i «sense participació real del territori».
Preservem l’Anoia ha emès un comunicat en què lamenten que s’hagi presentat a les portes de Setmana Santa i amb un període de participació ciutadana de només 9 dies hàbils. Per als representants de l’entitat, «el calendari impedeix deliberadament la participació real i informada».
Al mateix temps, també adverteix que el Plater tindrà una jerarquia normativa superior a l’ordenament municipal», el que farà,segons aquest grup, que «els criteris aprovats al ajuntaments puguin quedar anul·lats immediatament si no s’ajusten al pla, «fet que suposa una clara recentralització de decisions que afecten directament el territori».
Preservem l’Anoia havia fet prèviament algunes propostes que no han estat ateses per la Generalitat. Per a l’entitat, aquesta manca de resposta no respecta «el principi de transparència i coordinació institucional que el mateix pla afirma defensar». Les peticions que havien formulat fa 3 anys, segons les mateixes fonts, encara es troben en un estat de «pendent d’avaluació».
L’entitat Preservem l’Anoia planteja a la Generalitat que suspengui els terminis actuals, que hi hagi un nou període d'exposició pública, i que «no s’aprovi cap zonificació definitiva fins que totes les aportacions del 2023 hagin estat analitzades i respostes públicament.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones