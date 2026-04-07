Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artemis IICaramelles de SúriaEpidèmia d’alopèciaRescats de Setmana SantaRosalíaLa Molina
instagramlinkedin

Preservem l’Anoia considera el PLATER un procés «precipitat»

Lamenta que no s’hagi atès peticions formulades el 2023, que s’hagi tret a exposició amb poc marge i que no hi hagi més temps per al·legar

Una de les prostestes de Preservem l'Anoia celebrades a Igualada

Una de les prostestes de Preservem l'Anoia celebrades a Igualada / Preservem Anoia

Enric Badia

Enric Badia

Igualada

L’entitat Preservem l’Anoia, que representa diferents entitats contràries a la implantació massiva de plantes solars o de xarxes d’alta tensió que afectin el territori, denuncia que el PLATER (Pla territorial sectorial per a la generació d’energia eòlica i fotovoltaica) s’ha presentat en un període prevacacional i «sense participació real del territori».

Preservem l’Anoia ha emès un comunicat en què lamenten que s’hagi presentat a les portes de Setmana Santa i amb un període de participació ciutadana de només 9 dies hàbils. Per als representants de l’entitat, «el calendari impedeix deliberadament la participació real i informada».

Al mateix temps, també adverteix que el Plater tindrà una jerarquia normativa superior a l’ordenament municipal», el que farà,segons aquest grup, que «els criteris aprovats al ajuntaments puguin quedar anul·lats immediatament si no s’ajusten al pla, «fet que suposa una clara recentralització de decisions que afecten directament el territori».

Preservem l’Anoia havia fet prèviament algunes propostes que no han estat ateses per la Generalitat. Per a l’entitat, aquesta manca de resposta no respecta «el principi de transparència i coordinació institucional que el mateix pla afirma defensar». Les peticions que havien formulat fa 3 anys, segons les mateixes fonts, encara es troben en un estat de «pendent d’avaluació».

L’entitat Preservem l’Anoia planteja a la Generalitat que suspengui els terminis actuals, que hi hagi un nou període d'exposició pública, i que «no s’aprovi cap zonificació definitiva fins que totes les aportacions del 2023 hagin estat analitzades i respostes públicament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents