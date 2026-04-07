Religió i tradició
La processó del Sant Crist d'Igualada incorpora música i manté la tradició a Igualada
La interpretació de la Missa del Sant Crist reforça el protagonisme musical en una jornada marcada pel seguici pel centre de la ciutat
Miti Vendrell
Igualada ha celebrat aquest dimarts la Festa del Sant Crist, una de les cites més arrelades del calendari local, que ha culminat a la tarda amb la tradicional processó pels carrers del centre, en un ambient de solemnitat.
La imatge del Sant Crist ha sortit de la basílica de Santa Maria a dos quarts de set de la tarda per iniciar el recorregut pel nucli antic. El seguici ha estat encapçalat pel Penó de la Ciutat, portat enguany per l’Igualada Hoquei Club, i hi han participat entitats, gremis i representants del teixit associatiu local.
Un dels moments més significatius s’ha viscut a la plaça de l’Ajuntament, on la comitiva ha fet una aturada abans de continuar cap a l’església del Roser. En aquest punt, la imatge ha estat introduïda breument a l’interior del temple, reforçant el vincle simbòlic amb l’origen de la festivitat i amb un dels episodis més arrelats de la memòria col·lectiva igualadina.
La processó ha avançat pels carrers del centre acompanyada per la Banda de Música d’Igualada, mantenint el caràcter tradicional d’un acte que, any rere any, estructura la jornada festiva i concentra bona part de l’activitat al nucli històric.
Una jornada amb protagonisme musical
Al matí, la celebració ja havia començat amb el solemne ofici a la basílica de Santa Maria, presidit pel bisbe de Vic. Enguany, l’acte ha incorporat la interpretació de la Missa del Sant Crist d’Igualada, amb la participació de la Banda de Música i un cor de cantaires voluntaris que ha aplegat prop d’una norantena de persones.
Aquest desplegament musical ha estat un dels elements destacats de la jornada i ha reforçat el caràcter col·lectiu de la celebració, implicant músics i cantaires de la ciutat en un dels actes centrals de la festivitat.
Una tradició amb origen en el miracle del segle XVI
La Festa del Sant Crist, que se celebra cada dimarts de Pasqua i és festiu local, té el seu origen en un episodi documentat a finals del segle XVI. Segons la tradició, l’any 1590 la imatge del Sant Crist conservada a l’antiga església del Roser hauria protagonitzat un fenomen considerat miraculós, fet que va generar una forta devoció a la ciutat.
A partir d’aquell moment, la commemoració es va consolidar i, amb el pas dels segles, s’ha mantingut com una de les celebracions més singulars d’Igualada, capaç de mantenir el seu pes dins el calendari local.
Tot i el seu origen religiós, la jornada ha mantingut un caràcter transversal, amb la participació d’entitats i la presència de públic divers, en una mostra de continuïtat d’una tradició que combina patrimoni, identitat i memòria col·lectiva.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat