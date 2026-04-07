Santa Margarida de Montbui obre una nova passera que connecta la plaça Finesterre amb el pont de la Palanca
Es tracta d’una estructura de 80 metres de llargada i de 2,5 metres d’amplada que permetrà que les persones amb mobilitat reduïda puguin utilitzar aquest important i còmode accés
Santa Margarida de Montbui ha obert al pas de vianants la nova passera que connecta la plaça Finisterre amb el pont de la Palanca. La nova estructura facilitarà els desplaçaments dels vianants entre Montbui i Igualada, a tocar del riu Anoia. Es tracta d’una passera de 80 metres de llargada i de 2,5 metres d’amplada que permetrà que les persones amb mobilitat reduïda puguin utilitzar aquest important i còmode accés. Aquesta actuació ha anat a càrrec de l'empresa Tallers Vidal Amill i ha suposat una inversió de més de 480.000 euros.
