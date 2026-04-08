Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Agressió a Sant JoanMissió Artemis IIPont de Sant FrancescMor Isabel CardonaLa Molina
instagramlinkedin

La presentació del llibre ‘Teixir comunitats’ porta l’aventura comunitària a Igualada

El llibre ‘teixir comunitats’, una guia que aborda l’ampli ventall de temes per considerar a l’hora d’iniciar una aventura comunitària, es presenta al Casal Popular El Foment

Façana del Casal Popular El Foment / Casal Popular El Foment

Regió7

El llibre Teixir comunitats es presentarà a Igualada el pròxim dijous 16 d’abril a les 18.30 h, en un acte que tindrà lloc al Casal Popular El Foment. L’obra, és escrita de manera col·lectiva, coordinada per Mireia Perera i editada per Pol·len Edicions. Aquesta, recull l’experiència de la cooperativa Fil a l’Agulla en l’acompanyament a tota mena de comunitats.

Teixir comunitats està pensat tant per a persones que ja viuen en comunitats, com per a les que ho tenen al cap i volen fer el pas. També pot servir com a eina per a les que tenen curiositat per saber com és la vida en comunitat i no en saben res.

El llibre aborda temes com: la visió o el somni que impulsa la comunitat, els conflictes, l’estrès derivat de la convivència, les discriminacions com el masclisme i el racisme, junt amb altres dinàmiques de poder, l’organització interna i un llarg etcètera.

Concretament, la cooperativa Fil a l’Agulla, de la qual recull l’experiència l’obra, actuen per promoure el procés de transició cap al bé comú; incidint en el sector públic, privat i de l’economia social. Un dels seus àmbits d’actuació és precisament l’acompanyament a les comunitats per promoure formes de convivència basades en la cooperació i el suport mutu i la relació amb el territori i l’entorn.

Notícies relacionades

L’activitat, organitzada per les cooperatives igualadines La Torreta i Quatre Cantonades i el casal popular el Foment, forma part de la programació de la Quinzena de l’ESS promoguda per Coopsetània.

Cartell de la presentació

Cartell de la presentació / La Torreta Igualada

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
  2. Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
  3. L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
  4. Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
  5. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  6. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  7. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  8. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre

Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027

Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027

Netflix llança la primera imatge de la seva sèrie d’animació de Mafalda

Netflix llança la primera imatge de la seva sèrie d’animació de Mafalda

Sant Pau, primer hospital de Catalunya a recanviar la vàlvula mitral del cor amb una cirurgia mínimament invasiva

Sant Pau, primer hospital de Catalunya a recanviar la vàlvula mitral del cor amb una cirurgia mínimament invasiva

Catalunya disposarà d’un botó lila digital a tot el transport públic el 2027 contra la violència masclista

Catalunya disposarà d’un botó lila digital a tot el transport públic el 2027 contra la violència masclista

Crema una furgoneta a l'Avinguda de Catalunya de Berga

Crema una furgoneta a l'Avinguda de Catalunya de Berga

Sant Vicenç de Castellet es prepara per acollir el segon Mercat Origen Montserrat

Sant Vicenç de Castellet es prepara per acollir el segon Mercat Origen Montserrat

La corredora Núria Picas fa una conferència motivacional dijous a Sant Fruitós, organitzada per Nat's

La corredora Núria Picas fa una conferència motivacional dijous a Sant Fruitós, organitzada per Nat's
