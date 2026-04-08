La presentació del llibre ‘Teixir comunitats’ porta l’aventura comunitària a Igualada
El llibre ‘teixir comunitats’, una guia que aborda l’ampli ventall de temes per considerar a l’hora d’iniciar una aventura comunitària, es presenta al Casal Popular El Foment
El llibre Teixir comunitats es presentarà a Igualada el pròxim dijous 16 d’abril a les 18.30 h, en un acte que tindrà lloc al Casal Popular El Foment. L’obra, és escrita de manera col·lectiva, coordinada per Mireia Perera i editada per Pol·len Edicions. Aquesta, recull l’experiència de la cooperativa Fil a l’Agulla en l’acompanyament a tota mena de comunitats.
Teixir comunitats està pensat tant per a persones que ja viuen en comunitats, com per a les que ho tenen al cap i volen fer el pas. També pot servir com a eina per a les que tenen curiositat per saber com és la vida en comunitat i no en saben res.
El llibre aborda temes com: la visió o el somni que impulsa la comunitat, els conflictes, l’estrès derivat de la convivència, les discriminacions com el masclisme i el racisme, junt amb altres dinàmiques de poder, l’organització interna i un llarg etcètera.
Concretament, la cooperativa Fil a l’Agulla, de la qual recull l’experiència l’obra, actuen per promoure el procés de transició cap al bé comú; incidint en el sector públic, privat i de l’economia social. Un dels seus àmbits d’actuació és precisament l’acompanyament a les comunitats per promoure formes de convivència basades en la cooperació i el suport mutu i la relació amb el territori i l’entorn.
L’activitat, organitzada per les cooperatives igualadines La Torreta i Quatre Cantonades i el casal popular el Foment, forma part de la programació de la Quinzena de l’ESS promoguda per Coopsetània.
