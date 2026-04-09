El Consell d’Infants reactiva l’activitat i abordarà amb l’alcaldessa el futur del parc de la Lluna
La sessió servirà per avançar en les propostes de millora del Saló de la Infància i preparar la trobada del 24 d’abril amb l’alcaldessa, Noemí Trucharte, per decidir la ubicació dels nous jocs del parc de la Lluna
Ruben Costa
El Consell d’Infants de Vilanova del Camí reprèn aquest dijous la seva activitat després de les trobades realitzades a principis d’any, amb l’objectiu de donar continuïtat als projectes en marxa. En aquesta ocasió, la sessió se centrarà a recuperar i estructurar les idees plantejades pels participants per introduir millores al Saló de la Infància.
Aquest espai de treball ha de permetre ordenar les propostes recollides fins ara i avançar cap a una definició més concreta de les iniciatives, tot fomentant una implicació més activa dels infants en el procés. El calendari del Consell inclou també una cita destacada el pròxim 24 d’abril. Aquell dia, després de la reunió ordinària, els membres del Consell compartiran una sessió amb l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i diversos representants municipals. La trobada tindrà com a finalitat decidir conjuntament on s’ubicaran els nous jocs previstos per al parc de la Lluna.
Aquesta actuació parteix d’una demanda expressada pels mateixos infants, que ja van poder conèixer una primera proposta durant la seva presentació pública i aportar-hi opinions. Ara, l’Ajuntament vol ampliar aquesta dinàmica participativa obrint-la a més nens i nenes del municipi, amb la intenció d’incorporar més veus en la configuració d’aquest espai.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos