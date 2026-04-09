Detenen a Igualada el presumpte lladre d'una perfumeria per una infracció de trànsit
El detingut per la Policia Local d'Igualada és un jove de 20 anys
Manresa
La Policia Local d'Igualada va detenir un jove de 20 anys acusat d'un delicte de furt. Els agents van veure el passat dia 31 com un vehicle feia una infracció de trànsit.
Això era a la tarda del mateix dia que es va avisar d'un robatori en una perfumeria del centre. Un cop comprovades les càmeres de seguretat de l'establiment, la Policia va comprovar com l'home que tenien aturat era el mateix que, presumptament, havia comès el furt.
L'endemà, un cop comprovat l'import total dels productes sostrets, els agents van procedir a la seva detenció per un presumpte delicte de furt, i el van posar a disposició dels Mossos, i de la justícia.
