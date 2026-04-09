Detenen a Igualada el presumpte lladre d'una perfumeria per una infracció de trànsit

El detingut per la Policia Local d'Igualada és un jove de 20 anys

El detingut a Igualada és un jove de 20 anys

El detingut a Igualada és un jove de 20 anys

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local d'Igualada va detenir un jove de 20 anys acusat d'un delicte de furt. Els agents van veure el passat dia 31 com un vehicle feia una infracció de trànsit.

Això era a la tarda del mateix dia que es va avisar d'un robatori en una perfumeria del centre. Un cop comprovades les càmeres de seguretat de l'establiment, la Policia va comprovar com l'home que tenien aturat era el mateix que, presumptament, havia comès el furt.

L'endemà, un cop comprovat l'import total dels productes sostrets, els agents van procedir a la seva detenció per un presumpte delicte de furt, i el van posar a disposició dels Mossos, i de la justícia.

Nova fase del judici contra Ábalos: l'hora de les empresàries del xalet que va gaudir a Cadis i l'efectiu per a Ferraz

Els fotògrafs Brais Lorenzo, Luis Tato i Diego Ibarra Sánchez guanyen tres premis World Press Photo 2026

Detenen a Igualada el presumpte lladre d'una perfumeria per una infracció de trànsit

Detenen a Igualada el presumpte lladre d'una perfumeria per una infracció de trànsit

La presentadora Toñi Moreno se sincera: "Vaig ser la primera homòfoba amb mi mateixa"

Adrià Geli, entrenador personal: «Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l’estiu»

Condemnat a 14 anys de presó per violar una dona a Manresa després de treure-la de casa amenaçant els nens

Nerea, una jove espanyola, mostra la realitat de treballar a Austràlia: "2.000 euros per cinc setmanes deixant-s'hi la pell sota el sol"

Qui va i qui no va a l’acte de Rufián i Montero a Barcelona sobre el front d’esquerres?
