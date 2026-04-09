Política municipal
L’executiva d’ERC Igualada plega en bloc i evidencia la fractura interna després del ‘no’ de la militància
La dimissió col·lectiva arriba dues setmanes després de rebutjar la llista unitària amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns i accelera el relleu dins el partit
L’executiva, amb l’exconsellera Alba Vergés, retreu falta de comunicació a Junqueras i deixa la porta oberta a altres projectes de ciutat
Esquerra Republicana de Catalunya a Igualada viu un dels episodis més delicats dels darrers anys. L’executiva local del partit ha presentat la seva renúncia en bloc, una decisió que arriba dues setmanes després que la militància rebutgés, per només tres vots, el preacord per impulsar una candidatura unitària amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns de cara a les eleccions municipals del 2027.
La dimissió, que afecta els 18 membres de l’òrgan local, certifica la crisi interna que travessa la formació i obre un nou escenari polític a la capital de l’Anoia, marcat pel relleu de lideratges i la redefinició de l’estratègia electoral. Entre les persones que han presentat la renúncia hi ha l’exconsellera de Salut i excap de llista d’ERC a Igualada, Alba Vergés, una de les figures més destacades del partit a nivell local.
Segons exposa el comunicat fet públic per l’executiva, la decisió s’ha pres després d’un “període intens de reflexió” arran del resultat de l’assemblea, que va tombar una proposta que consideraven “il·lusionant” i amb “capacitats reals de guanyar l’alcaldia”.
Crítiques internes i retrets a la direcció nacional
El text va més enllà del resultat de la votació i posa sobre la taula un malestar de fons dins l’organització. L’executiva alerta que en la decisió de la militància hi van intervenir “dinàmiques internes i elements aliens” que haurien condicionat el resultat final, i adverteix que aquestes pràctiques “generen tensió” i “debiliten el projecte”.
Una de les crítiques més contundents apunta a la relació amb la direcció nacional del partit. L’executiva denuncia la “manca de canals efectius de comunicació” amb la presidència d’ERC i assegura que fa més d’un any i mig que sol·liciten una reunió amb el president del partit, Oriol Junqueras, sense que s’hagi arribat a produir.
A més, també expressen preocupació per la “persistència d’ingerències” en decisions que consideren pròpies de l’àmbit local, especialment en la definició del projecte polític i de les candidatures.
Una candidatura frustrada
El preacord rebutjat plantejava una candidatura conjunta sota el nom d’Ara Igualada, que havia d’agrupar ERC, Poble Actiu, els Comuns i independents per articular una alternativa àmplia a l’actual govern de Marc Castells.
Des de l’executiva defensen que es tractava d’un “excel·lent acord” tant per a la ciutat com per al partit i admeten que la seva derrota representa una “oportunitat perduda que serà recordada durant anys”.
La decisió de la militància, però, trenca aquesta via i torna a fragmentar l’espai progressista a Igualada, en un moment en què diverses forces havien intentat construir una alternativa conjunta per disputar l’alcaldia.
Relleu en marxa
La dimissió col·lectiva s’afegeix al procés de relleu intern que ja s’havia començat a dibuixar dins la formació. L’actual portaveu municipal, Enric Conill, ja havia decidit no optar a repetir com a cap de llista, mentre que Roger Rodrigo s’ha posicionat per liderar la candidatura republicana a les municipals del 2027.
Amb aquest nou escenari, ERC haurà d’afrontar en les properes setmanes un doble procés: l’elecció d’un nou lideratge a través de primàries i la configuració d’una nova executiva local que assumeixi la direcció del partit en una etapa clau.
Tot i la dimissió, l’executiva sortint demana al grup municipal —format per tres regidors— que mantingui el compromís fins al final del mandat “per no generar més inestabilitat” i preservar la confiança dels electors.
Malgrat la dimissió, l’executiva assegura que manté el compromís amb la ciutat i defensa que la seva etapa orgànica s’acaba però no la implicació política. En aquest sentit, apunten que continuaran treballant “des de l’espai que consideri millor per la ciutat”, deixant oberta la porta a participar en altres projectes polítics o socials a Igualada.
Context electoral
La crisi interna arriba després d’uns resultats electorals adversos. A les municipals del 2023, ERC va passar de ser la segona força a la tercera, amb només tres regidors i una caiguda significativa de vots respecte al 2019.
En paral·lel, Marc Castells va consolidar el seu lideratge a l’Ajuntament, deixant l’espai progressista sense una alternativa clara.
Amb la dimissió en bloc de l’executiva, ERC Igualada entra ara en una fase de reconstrucció que serà determinant per definir el seu paper en el proper cicle electoral. La sortida col·lectiva de tot l’equip, amb perfils destacats i experiència institucional —com el d’Alba Vergés—, accentua la incertesa sobre el futur immediat del projecte republicà a Igualada.
L’executiva sortint estava formada per 18 membres: Àngel Ruiz, Enric Conill, Alba Vergés, Cristina Navarro, Núria Cor, Iolanda Gandia, Mònica Barrueto “Monxi”, Alícia Fernández, David Prat, Joan Teixidó, Xavier Alegre, Roser Valls, Magí Moyes, David Tarrida, Laura Farreras, Núria Ramon, Joan Valentí i Perejaume Ferrer.
