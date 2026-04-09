Montbui convoca un concurs per escollir el nou domàs oficial de la Festa Major 2026
El termini de presentació finalitza el 17 de maig i el disseny guanyador, premiat amb 300 euros, esdevindrà la imatge festiva del municipi en els pròxims anys
Ruben Costa
L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha posat en marxa el Concurs de Disseny del Domàs de la Festa Major amb la voluntat de definir la nova imatge que vestirà balcons i carrers durant les celebracions populars. La proposta seleccionada es convertirà en el domàs oficial a partir de l’any 2026 i s’utilitzarà també en futures edicions i actes vinculats a la festa.
La iniciativa busca implicar la ciutadania i potenciar la creativitat artística, tot reforçant els elements identitaris del municipi. El certamen està obert a persones majors d’edat amb interès per la cultura local, que hauran de presentar dissenys inspirats en la història, els símbols i l’esperit festiu de Montbui. El jurat tindrà en compte aspectes com l’originalitat, la qualitat visual, la creativitat i la viabilitat tècnica de les propostes. En aquest sentit, els treballs s’hauran de lliurar en format digital, amb una mida de 90 x 120 centímetres i pensats per a la seva impressió en tela, amb un màxim de quatre tintes en sistema CMYK o una tinta en serigrafia. Les candidatures es poden presentar fins al 17 de maig a les 23.59 hores a través del correu electrònic habilitat per l’organització, on caldrà adjuntar també les dades personals i una breu explicació del disseny.
El veredicte anirà a càrrec d’un jurat format per representants de la comissió de festes, professionals del disseny i tècnics municipals. La proposta guanyadora rebrà un premi de 300 euros i esdevindrà la imatge representativa de la Festa Major, amb la corresponent difusió institucional. Amb aquest concurs, el consistori aposta per implicar la ciutadania en la definició de la identitat festiva local.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”