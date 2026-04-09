Santa Margarida de Montbui convoca el 15 d’abril la primera sessió deliberativa dels pressupostos participatius a Mont-Àgora
La ciutadania podrà debatre i prioritzar una quinzena de propostes validades tècnicament amb l’objectiu de definir quines passaran a la fase final de votació
Ruben Costa
El municipi de Santa Margarida de Montbui viurà aquest dimecres 15 d’abril una nova fase del procés de pressupostos participatius amb la celebració de la primera sessió deliberativa oberta a la ciutadania. L’acte tindrà lloc a l’equipament de Mont-Àgora a partir de les sis de la tarda i està pensat com un espai de debat col·lectiu per analitzar les propostes presentades pels veïns i veïnes.
Aquesta trobada permetrà revisar, discutir i posar en comú les diferents iniciatives recollides durant la fase inicial del procés. Els participants podran contrastar opinions, resoldre dubtes i contribuir a establir prioritats entre els projectes, amb la finalitat d’avançar cap a una selecció consensuada. El procés comptarà amb l’acompanyament de personal tècnic municipal, que ha estat treballant en l’avaluació de les propostes i en la seva adaptació per garantir-ne la viabilitat tècnica i econòmica. Així mateix, la sessió serà dinamitzada per una professional de l’empresa Raons Públiques, encarregada del suport metodològic del procés participatiu.
De les prop de seixanta propostes presentades inicialment, una quinzena han superat el filtre tècnic i seran les que centraran el debat. Especialment, es posarà el focus en aquelles iniciatives que han estat reformulades de manera significativa o que encara requereixen ajustos per poder encaixar dins dels criteris establerts.
L’objectiu final de la sessió és definir quines propostes passaran a la següent fase del procés, en què seran sotmeses a votació popular. En aquest sentit, la jornada esdevé un pas clau per garantir que les iniciatives que arribin a la fase final comptin amb un ampli consens i responguin a les necessitats del municipi. La sessió està oberta a tota la ciutadania i s’emmarca en la voluntat del consistori de fomentar la participació directa en la presa de decisions públiques, tot promovent un model de governança més obert i col·laboratiu.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”