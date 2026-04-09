Santa Margarida de Montbui obre una convocatòria de subvencions per a entitats fins al 28 d’abril
Els ajuts, en règim de concurrència competitiva, finançaran parcialment projectes d’interès municipal que s’hauran d’executar durant el 2026
Ruben Costa
L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui manté oberta fins al dimarts 28 d’abril la convocatòria de subvencions adreçada a entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre. Aquests ajuts, atorgats en règim de concurrència competitiva, tenen com a objectiu donar suport econòmic a iniciatives que reverteixin en benefici de la comunitat.
Poden optar-hi diferents tipologies d’organitzacions: des d’entitats i clubs esportius amb seu al municipi fins a agrupacions que desenvolupin activitats d’interès local. També s’hi poden acollir entitats o persones de fora del municipi sempre que les seves propostes tinguin impacte a Montbui, amb l’excepció de projectes de cooperació i solidaritat, que poden tenir un abast més ampli.
La selecció dels projectes es farà a partir de criteris objectius, prioritzant aquelles iniciatives amb una clara utilitat pública. En tots els casos, les activitats subvencionades s’hauran d’executar al llarg de l’any 2026.
Les sol·licituds s’han de formalitzar de manera telemàtica a través del web municipal. Per resoldre dubtes o obtenir més informació, les entitats poden contactar amb l’Ajuntament per telèfon o bé adreçar-s’hi presencialment en horari d’atenció al públic, de 9:00 a 14:00 hores.
