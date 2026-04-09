Santa Margarida de Montbui ofereix tallers gratuïts de danses tradicionals per a joves de 15 i 16 anys

Les sessions, que se celebraran del 16 d’abril al 10 de maig a La Vinícola, combinen aprenentatge de coreografies, cultura popular i treball en equip

Danses tradicionals catalanes / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, a través del Pla Educatiu d’Entorn, posa en marxa un cicle de tallers gratuïts de danses tradicionals adreçats a joves de 15 i 16 anys. La iniciativa, amb el lema “Connecta amb la música i el moviment!”, busca apropar la cultura popular catalana als participants i oferir una alternativa de lleure educativa i activa fora de l’horari escolar.

Durant les sessions, que tindran lloc a La Vinícola, situat al carrer de Valls, 57, entre el 16 d’abril i el 10 de maig, en horari de 15.30 a 17:00 hores, els joves aprendran els passos bàsics de diverses danses tradicionals, coreografies completes i treballaran habilitats com el ritme, la coordinació i la resistència física. A més, els tallers inclouen informació sobre la història i els costums vinculats a cada ball, fomentant alhora la cohesió de grup i el treball en equip. No és necessària experiència prèvia per participar-hi.

Com a cloenda del cicle, els participants oferiran una actuació oberta al públic el matí del 16 de maig. L’activitat és totalment gratuïta, però les places són limitades a 15 joves, amb inscripcions obertes fins al 14 d’abril i gestionades per ordre d’emplenament del formulari. Aquesta proposta forma part del programa municipal d’activitats gratuïtes per a joves, amb l’objectiu de promoure la participació juvenil, el desenvolupament personal i el vincle amb les tradicions i la cultura local. Per a més informació o consultes, es pot contactar al correu priegogm@montbui.cat.

