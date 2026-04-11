Extingit un incendi que ha cremat totalment una casa a Piera
El foc ha cremat les dues plantes de l'immoble i ha obligat a mobilitzar 8 dotacions de bombers
Una casa ha cremat completament aquest dissabte de matinada a Piera. A les 05:37 h s'ha donat l'avís d'un incendi que ha afectat totalment l'edifici de dues plantes situada a la carretera d'Igualada. Els Bombers de la Generalitat han desplaçat un total de 9 dotacions per controlar les flames i extingir el foc.
Segons han expliat els Bomberes, no s'han registrat ferits. A causa del risc de col·lapse de l'edifici, la zona ha quedat abalisada per garantir la seguretat dels veïns i de les persones a la zona.
