ASSOCIACIONISME
La Federació d’Ateneus supera les 200 entitats i es consolida amb una assemblea a Capellades
La trobada, en el marc del 125è aniversari de la Lliga, reivindica el treball en xarxa i el paper del teixit associatiu al territori
“És un dia memorable”. Amb aquestes paraules ha resumit Pep Vallès, president de la Societat La Lliga Comercial, Industrial i Agrícola de Capellades, la celebració aquest dissabte al matí de l’assemblea d’ateneus al municipi, en el marc del 125è aniversari de l’entitat.
La trobada ha reunit representants d’entitats d’arreu de Catalunya en una jornada que ha valorat el teixit associatiu i la seva capacitat de generar xarxa. “Ens fa molta il·lusió escoltar pobles diferents que avui han vingut aquí a Capellades”, ha destacat Vallès, que ha remarcat la importància de formar part d’aquest ecosistema: “Rebem més del que donem”.
El president de la Lliga ha explicat que l’entitat forma part de la federació des de fa més d’una dècada, després d’una etapa en què “estàvem sols”. “Vam descobrir aquest món de l’associacionisme i des de llavors hi participem activament”, ha afirmat.
Més de 200 entitats
Per la seva banda, el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Pep Morella, ha subratllat que l’organització agrupa actualment 223 ateneus i actua com a “paraigua” per a entitats que dinamitzen la vida cultural i social del país.
“La federació treballa per defensar els interessos de les entitats i ajudar-les en el seu dia a dia, sobretot amb serveis professionals”, ha explicat Morella, que ha reivindicat el paper dels ateneus com a espais clau de la cultura popular i de la creació artística.
Segons ha detallat, l’assemblea ha servit per “explicar la feina feta, presentar comptes i definir els reptes de futur”, en un exercici de transparència i organització col·lectiva.
Un dels aspectes destacats és el creixement de la federació en el darrer any. “Hem crescut molt a nivell d’entitats federades sense haver fet cap campanya”, ha remarcat Morella, que ha atribuït aquest augment al fet que “les mateixes entitats són prescriptores del treball en xarxa”.
Aquest creixement també s’ha traduït en més pressupost, més activitat i més serveis, amb l’objectiu de continuar reforçant el suport a les entitats, tant en l’àmbit cultural com social.
El repte del relleu generacional
Sobre la participació dels joves, Morella ha volgut trencar tòpics: “Els joves hi són i participen”, ha afirmat, tot i reconèixer que sovint els costa assumir rols de responsabilitat. En aquest sentit, ha defensat el paper dels ateneus com a espais que fomenten la implicació i la continuïtat del teixit associatiu.
Un aniversari que s’allargarà tot l’any
La celebració de l’assemblea s’emmarca en els actes del 125è aniversari de la Lliga de Capellades, que s’estendran al llarg de tot l’any. Vallès ha explicat que s’ha programat una quarantena d’activitats, amb un acte central previst per a l’11 d’octubre.
“125 anys causen un respecte impressionant”, ha admès, tot reivindicant la trajectòria de l’entitat i la seva continuïtat: “Si fa 125 anys que existim, per què ens hem de preocupar pel futur?”.
