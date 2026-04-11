Rescaten amb helicòpter una dona que s'ha fet mal al peu a Sant Jeroni

Els bombers, juntament amb el SEM, han immobilitzat la dona i l'han traslladada a Collbató per ser derivada a un centre sanitari per rebre atenció mèdica

Un helicòpter de rescat a Montserrat / Arxiu / Bombers de la Generalitat

Núria León

Manresa

Nou rescat de muntanya a Montserrat aquest dissabte. A les 12:35, s'ha rebut un avís alertant d'un accident al camí de Sant Jeroni, al Bruc, on una dona s'ha ferit al peu mentre realitzava una ruta de senderisme.

Els Bombers han activat un dispositiu de rescat amb l'Helicòpter de Suport Aeri (MAER) i el Grup de Recolzament d'Activitats Especials (GRAE) de Bombers de la Generalitat, així com una dotació de suport de SEM, per atendre a la persona ferida.

Una vegada a lloc, han immobilitzat la excursionist i l'han traslladada fins a Collbató, on ha estat derivada on una unitat del SEM l'esperava per a una valoració mèdica.

Els serveis d'emergència recomanen extremar les precaucions en les rutes de muntanya, especialment quan les condicions poden ser difícils o el terreny accidentat.

