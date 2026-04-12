Cultura Popular
Els Tres Tombs tornen a omplir Igualada després de fer-se esperar tres mesos
La festa, ajornada al gener per la pluja, s’ha celebrat aquest diumenge amb novetats, força públic i el temps aguantant malgrat el cel ennuvolat
Igualada ha celebrat aquest diumenge, 12 d’abril, els tradicionals Tres Tombs després que la festa s’hagués hagut d’ajornar el passat mes de gener a causa de la pluja i la inestabilitat meteorològica. Tres mesos després, la ciutat ha pogut recuperar una de les cites més arrelades del calendari festiu, en una jornada que, malgrat la data primaveral, ha tingut un clar regust d’hivern.
El matí ha estat marcat per un cel ennuvolat i temperatures fresques, lluny de l’ambient gairebé estiuenc del dissabte, però amb el temps aguantant durant pràcticament tot el recorregut. Només en l’últim tomb han començat a caure quatre gotes, sense alterar el desenvolupament de la festa.
Tot i el fred, la resposta del públic ha estat notable, amb força gent seguint el pas dels cavalls i carruatges pels carrers del centre. L’ambient, de fet, evocava més el mes de gener —quan s’haurien d’haver celebrat— que no pas una jornada d’abril.
Un dels punts neuràlgics ha estat la Rambla, on s’ha instal·lat un espai des d’on diverses autoritats han seguit els Tres Tombs i han saludat els participants. Entre elles, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; diversos regidors del consistori; la presidenta de l’Antic Gremi de Traginers, Montserrat Argelich; l’alcaldessa de Vilanova del Camí i presidenta del Consell Comarcal, Noemí Trucharte; i alguns regidors de l'oposició, així com el cap d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras.
La jornada també ha comptat amb la representació tradicional de la festa, amb un seguici encapçalat per la imatge de Sant Antoni Abat, patró dels animals, que ha obert el recorregut. Tot seguit, han desfilat els portadors de les banderes, amb Pere Segura i Llopart portant la bandera petita i Ramon Fontanilles i Riello la bandera gran, abans de donar pas a la pubilla, Mariona Vidal i Vilarmau, acompanyada de les seves dames d’honor.
Un dels moments més celebrats ha estat el pas del tradicional autobús de la diligència, ple de canalla, que ha recorregut els carrers saludant el públic i repartint caramels, en una de les imatges més festives i esperades de la jornada.
Pel que fa al contingut de la festa, un dels grans atractius han tornat a ser els carruatges històrics. El patrimoni del Gremi, amb una trentena de peces pròpies, ha tornat a desfilar pels carrers d’Igualada, mostrant oficis i escenes d’un passat no tan llunyà.
Com a novetat destacada d’enguany, s’ha pogut veure un carro carregat de pa, en homenatge a l’ofici de forner, que s’ha sumat a altres carruatges singulars com el carro del suc, recuperat l’any passat, i que evoquen oficis avui desapareguts.
L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, entitat organitzadora amb orígens que es remunten al 1822, manté viva aquesta tradició amb l’objectiu de fomentar l’afecció al cavall i preservar el patrimoni cultural i folklòric vinculat al món dels traginers. Més enllà dels Tres Tombs, el Gremi impulsa al llarg de l’any activitats culturals i lúdiques com conferències, exposicions o trobades populars.
En aquest sentit, la programació continuarà les properes setmanes amb l’exposició del 46è Concurs Fotogràfic “Típics Tres Tombs 2026”, que es podrà visitar del 25 d’abril al 17 de maig a la Sala municipal d’exposicions, així com amb el tradicional dinar de germanor a la Tossa de Montbui, previst per al 25 de maig.
Malgrat l’ajornament obligat de gener, Igualada ha pogut celebrar finalment uns Tres Tombs marcats per l’espera, però també per les ganes acumulades, en una edició que ha combinat tradició, patrimoni i una bona resposta ciutadana, demostrant la vigència d’una festa amb més de dos segles d’història.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- Dos escaladors ferits crítics a Montserrat en caure’ls pedres al damunt
- L'Ajuntament de Manresa anuncia que el nou pavelló del Congost anirà en una parcel·la veïna a l'actual equipament