El Consell de l’Anoia presenta un estudi per impulsar una planta de biomassa vinculada a la prevenció d’incendis
El projecte, presentat als alcaldes i alcaldesses de la comarca, preveu aprofitar els recursos forestals amb una producció estimada de més de 64.000 tones anuals de biomassa
Ruben Costa
El Consell de l’Anoia ha presentat als alcaldes i alcaldesses de la comarca l’estudi de viabilitat per a la creació d’un centre logístic de biomassa. Es tracta d’un projecte estratègic orientat a l’aprofitament dels recursos forestals del territori i a la transició cap a un model energètic més sostenible. La comarca disposa d’unes 49.500 hectàrees forestals, que representen més de la meitat del seu territori, amb una producció estimada superior a les 64.000 tones anuals de biomassa. Segons l’estudi, una part significativa d’aquest volum és fàcilment explotable, fet que garanteix la disponibilitat de matèria primera per desenvolupar el projecte.
El document també analitza possibles ubicacions per a la futura planta, situant-la preferentment a la meitat sud de la Conca d’Òdena, amb diverses alternatives sobre la taula. Entre aquestes opcions, s’ha destacat una proposta prioritària que es considera la més adequada per criteris logístics, així com per la seva proximitat tant als recursos forestals com als punts de consum. El futur centre de biomassa tindria un paper destacat en la gestió forestal sostenible, ja que contribuiria a la prevenció d’incendis, a la dinamització econòmica del territori i a la reducció de les emissions de CO₂. Alhora, permetria potenciar l’ús d’energia renovable de proximitat i donar resposta a una demanda creixent d’estella forestal.
Segons les conclusions de l’estudi, el projecte és viable tant des del punt de vista tècnic com econòmic, i es planteja com una oportunitat per impulsar la transició energètica a la comarca. En aquest sentit, el Consell Comarcal ha anunciat que analitzarà la proposta amb deteniment i treballarà conjuntament amb els municipis per valorar-ne la possible implementació. La presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia, Noemí Trucharte, ha destacat que “aquest projecte neix amb vocació de servei per a tota la comarca, pensat per donar resposta a les necessitats dels municipis i avançar plegats cap a un model energètic més sostenible”.
