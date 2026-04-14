Sant Jordi
L’Ateneu Igualadí porta la seva història a les escoles amb un conte
L’entitat presenta per Sant Jordi el llibre de la igualadina Laia Navarro sobre els seus 160 anys de trajectòria i inicia una campanya per reforçar la base social
La programació es trasllada per primer cop a l’entrada de l’edifici i inclou activitats amb escoles, socis i públic general
Amb la mirada posada en el passat, però amb voluntat de futur, l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera ha presentat aquest dimarts al matí la seva programació per a Sant Jordi. Ho ha fet amb una proposta que combina memòria, divulgació i comunitat, i que enguany incorpora una novetat destacada: per primera vegada, l’activitat es traslladarà a l’entrada de l’edifici, obrint simbòlicament la casa a la ciutat.
La presidenta de l’entitat, Mireia Claret, ha situat la diada com un punt d’inici: “És l’inici d’una campanya per fer valdre tot allò que és l’Ateneu i convidar la ciutadania a fer-se’n sòcia”, ha explicat, tot reivindicant Sant Jordi com “una data important per a nosaltres, no només per celebrar-la, sinó també per créixer com a comunitat”.
Un conte per descobrir 160 anys d’història
El principal eix de la programació serà la presentació del conte “Ateneu Igualadí, un viatge per la seva història”, escrit per la igualadina Laia Navarro a partir del seu treball de recerca. El llibre recull més de 160 anys de trajectòria de l’entitat amb una mirada divulgativa pensada per apropar-la a tots els públics, especialment als més joves.
“Vaig descobrir moltíssima història de l’Ateneu que, com a igualadina, no coneixia”, ha explicat l’autora. Per això, va voler “trobar una manera d’apropar-la a la gent, especialment a les noves generacions, que en el futur hauran de preservar l’entitat”.
El conte incorpora il·lustracions vinculades a l’escola de l’Ateneu i posa en relleu figures femenines sovint invisibilitzades, com la pedagoga Mercè Prats i Torres. També destaca el paper actual de Claret com a primera dona presidenta de l’entitat.
Una diada oberta i participativa
La jornada de Sant Jordi inclourà activitats durant tot el dia. Al matí, escoles podran participar en lectures del conte i rebran exemplars del llibre, mentre que a la tarda es farà una presentació oberta amb la presència de l’autora.
A més, l’Ateneu instal·larà una parada pròpia amb llibres i roses i habilitarà un espai per als socis, on podran actualitzar les seves dades i obtenir el nou carnet digital. En aquest context, l’entitat també farà entrega de les anomenades “claus de la cultura”, un obsequi simbòlic creat amb la col·laboració de l’Espai Malla que es podrà personalitzar segons els interessos culturals de cada persona.
“Volem dir a la gent que forma part de l’Ateneu que gràcies a ells fem moltes coses”, ha destacat Claret. Actualment, l’entitat compta amb uns 1.200 socis —entre 500 i 600 unitats familiars— i treballa per ampliar aquesta base amb nous avantatges, com prevendes d’activitats o accés preferent a la programació.
Cultura que entra i surt de l’Ateneu
El cartell d’enguany, obra de la il·lustradora Maria Morales, reforça aquesta voluntat d’obertura. La imatge mostra un drac que emergeix de l’edifici, una metàfora visual que, segons l’autora, vol expressar que “la cultura i la imaginació també entren i surten de l’Ateneu”.
La jornada culminarà amb la participació de l’entitat a la mobilització Sant Jordi per la Llengua, que tindrà lloc a les 19.30 h a l’Espai d’Entitats de Cal Font i recorrerà els carrers del centre. La iniciativa, impulsada per Òmnium Cultural Anoia, l’APLEC i la Intersindical, compta amb el suport d’una quarantena d’entitats igualadines i vol reivindicar el català com a llengua de cohesió social davant l’actual context d’emergència lingüística.
Amb aquesta programació, l’Ateneu Igualadí es reivindica com “la casa de la cultura” i un espai viu on “passen coses”, amb la voluntat de connectar el seu llegat històric amb les noves generacions i enfortir la vida associativa a Igualada.
