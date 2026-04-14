Automoció
Automercat reunirà més de 350 vehicles el 25 i 26 d’abril a Igualada
La fira creix amb una vintena de marques i incorpora activitats familiars com un parc infantil de trànsit
Fira Igualada vol consolidar el certamen com a referent de la Catalunya Central i superar el centenar de vendes
Automercat tornarà el cap de setmana del 25 i 26 d’abril als carrers del barri de Les Comes d’Igualada amb una edició que creix en oferta i reforça el seu caràcter experiencial. La fira, organitzada per Fira Igualada, desplegarà més de 350 vehicles i una vintena de marques en un espai de més de 7.000 metres quadrats als carrers principals del barri, com l’avinguda Països Catalans i l’avinguda Europa.
La 24a edició del certamen s’ha presentat aquest dimarts a l’Escorxador, seu de l’entitat, amb la voluntat de continuar evolucionant un model firal adaptat als canvis del sector. “Fa 24 anys aquesta fira va néixer amb la idea de ser un gran concessionari obert i temporal a la ciutat, i avui continua fidel a aquest esperit, però evolucionant amb el mercat”, ha destacat el president de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique.
L’edició d’enguany reunirà set concessionaris i una oferta que combina vehicles de combustió amb una presència creixent de models híbrids i elèctrics, així com noves marques emergents com Omoda, Jaecoo, BYD o Ebro. “El visitant podrà conèixer, provar i comprar vehicles en condicions avantatjoses”, ha remarcat Sánchez Enrique.
Més enllà de la compra
Una de les apostes clares d’aquesta edició és reforçar el vessant experiencial. “El concepte de fira ha evolucionat i volem que la visita sigui més amena i interessant”, ha explicat el president, que defensa un format on el públic “no només vingui a mirar cotxes, sinó que hi passi estona, amb música i activitats”.
En aquesta línia, el programa inclourà sessions de DJ durant el cap de setmana i, com a novetat destacada, un parc infantil de trànsit organitzat amb el Servei Català de Trànsit. L’activitat, adreçada a infants d’entre 9 i 12 anys, permetrà aprendre nocions bàsiques de circulació en un entorn lúdic i segur.
Un aparador que vol créixer més enllà de la comarca
Automercat s’ha consolidat com una cita destacada del calendari comercial igualadí i aspira a ampliar el seu radi d’influència. “Volem arribar més enllà de la comarca i convertir-nos en la fira de vehicles d’ocasió de referència de tota la Catalunya Central”, ha afirmat Sánchez Enrique.
Les previsions de l’organització passen per superar el centenar de vendes, per sobre dels 74 vehicles venuts en l’edició anterior. A més, la fira manté incentius per als compradors, amb el sorteig de 3.000 euros entre totes les persones que adquireixin un vehicle durant el cap de setmana.
El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, ha fet valdre l’impacte del certamen: “És una fira que funciona i on es tanquen operacions reals”. En aquest sentit, ha assegurat que “si no existís, s’hauria d’inventar” i ha reiterat el suport municipal a Fira Igualada com a motor de promoció econòmica. Marcè també ha destacat l’aposta de la ciutat per la mobilitat sostenible, amb la instal·lació en marxa de 24 nous carregadors elèctrics en deu punts d’Igualada.
La fira, d’accés gratuït, estarà oberta dissabte i diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h —fins a les 20 h el diumenge.
Amb 24 edicions a l’esquena, Automercat es consolida com una cita habitual del calendari firal igualadí, que combina oportunitat comercial i experiència de ciutat.
