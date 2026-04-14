Castellolí programa més de trenta activitats per a la Festa Major de l’1 al 10 de maig
La celebració inclourà actes culturals, esportius i festius, amb l’arrossada popular, el pregó dels 101 anys de teatre i el correfoc com a principals reclams
Ruben Costa
Castellolí viurà una nova edició de la seva Festa Major entre l’1 i el 10 de maig, amb un programa que supera la trentena d’activitats i que combina propostes culturals, esportives i festives adreçades a públics de totes les edats. La celebració es consolida com una de les cites principals del calendari local, amb una agenda pensada per afavorir la participació del veïnat.
L’inici de la festa tindrà lloc l’1 de maig amb la Ruta de les Fonts, una caminada popular amb sortida des de davant de l’Ajuntament que permetrà descobrir l’entorn natural del municipi. El dissabte 2 de maig s’hi afegiran activitats familiars com un taller de cavallets a la Cooperativa i una masterclass de zumba a la plaça de les Escoles. La jornada es completarà amb un sopar popular, una exhibició de balls en línia i el ball de l’envelat amb l’Orquestra Mediterrània, seguit de música amb DJ locals.
El diumenge 3 de maig estarà dedicat principalment a l’activitat esportiva, amb una prova de resistència de 49cc al Parcmotor. A la tarda, el camp de Les Passeres acollirà diversos partits de futbol, amb la participació de la Penya Blaugrana de Castellolí, un partit de noves promeses i un enfrontament de la Kings League.
Després d’uns dies de pausa, la programació es reprendrà el 7 de maig amb la inauguració de les exposicions a la Cooperativa, amb mostres de pintura, patchwork i restauració de mobles, que es podran visitar durant el cap de setmana. El 8 de maig tindrà lloc la cercavila escolar de l’escola Les Passeres i el pregó oficial de Festa Major, dedicat als 101 anys de teatre al municipi. La jornada inclourà també el sopar de colles i un concert nocturn.
El 9 de maig concentrarà bona part dels actes més multitudinaris. Hi haurà activitats esportives, una xocolatada popular, una masterclass de crossfit i un espectacle infantil. Al migdia se celebrarà l’arrossada popular a la pista poliesportiva, un dels actes amb més participació. A la tarda es programarà un espectacle de màgia i un vespreig, mentre que a la nit hi haurà sopar a la zona de la piscina, concert de versions i sessió de DJ.
La Festa Major finalitzarà el 10 de maig amb la missa solemne a l’església de Sant Vicenç i una cercavila amb gegants i grallers. Tot seguit, es farà un homenatge a la directora de l’escola Les Passeres, Eva Bernadas, i un reconeixement als nadons del municipi, acompanyat d’un vermut popular amb sardanes. A la tarda hi haurà una representació teatral a La Brillante i, com a cloenda, un ressopó popular i un correfoc pels carrers del municipi.
Segons el regidor de Cultura i Festes, David Arana, la programació “busca un equilibri entre tradició, cultura i esport” i té com a objectiu “que tothom pugui trobar activitats que li siguin properes i participar-hi activament”.
