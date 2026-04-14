Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
És la segona víctima mortal d'aquest accident, després que el seu company morís el diumenge
ACN
L'escaladora ferida dissabte a Montserrat arran d'un despreniment de pedres mentre feia una via amb un altre escalador ha mort aquest dimarts a l'Hospital de Bellvitge, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN.
La dona tenia 30 anys, igual que el company, que també va resultar ferit en l'accident i que va morir l'endemà a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ell era veí de Barcelona, mentre que la noia era de Badalona.
Avui mateix, el Patronat de la Muntanya de Montserrat ha tancat de forma preventiva cinc vies d'escalada de la zona on es va produir l'accident. El gerent del patronat, Xavier Aparicio, ha afirmat que la mesura s'ha pres després de la inspecció que ha fet la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos, i que ha revelat que en aquestes rutes hi ha "acumulació de pedres" amb un elevat risc de caiguda.
En paral·lel, i seguint també les indicacions de les autoritats, el Patronat iniciarà els treballs per desinstal·lar el material d'escalada d'aquests punts: "En una setmana o deu dies ja estaran desequipats", ha afirmat.
