Arriba una nova edició de la Festa Major de Castellolí
El municipi de l’Anoia es prepara de l’1 al 10 de maig per viure la festa major amb més d’una trentena d’actes culturals, esportius i festius
Regió7
La localitat de Castellolí es prepara de l’1 al 10 de maig per viure una nova edició de la festa major. Durant deu dies hi haurà actes culturals, esportius i festius per a totes les edats; com l’arrossada popular. Algun dels actes més destacats serà el pregó dedicat als 101 anys de teatre i correfoc.
L’agenda estarà més que plena. Les festivitats s’iniciaran amb la Ruta de les Fonts, una caminada popular per l’entorn natural del municipi amb sortida davant de l’Ajuntament. L’endemà, dissabte 2 de maig, les activitats continuaran amb un taller familiar de cavallets a la Cooperativa i una classe magistral de zumba a la Plaça de les Escoles. A la nit, tindrà lloc el sopar popular davant de la Brillante, seguit d’una exhibició de balls en línia i el tradicional ball de l’envelat amb l’Orquestra Mediterrània, seguit de festa amb música en directe i DJ locals.
El diumenge 3, estarà marcat per les activitats esportives. Al matí hi tindrà lloc una prova de resistència de 49cc al Parcmotor i a la tarda el partit de futbol de la Penya Blaugrana de Castellolí, acompanyat del partit de noves promeses i del partit de la Kings League.
I, això no és tot, perquè les activitats encara continuaran. El dijous 7 tindrà lloc la inauguració de les exposicions a la Cooperativa, que inclouran mostres de pintura, patchwork i restauració de mobles. El divendres 8 de maig se celebrarà la cercavila escolar de l’escola Les Passeres i el pregó oficial de Festa Major, que enguany estarà dedicat als 101 anys de teatre a Castellolí i comptarà amb la participació dels grups locals. La jornada continuarà amb el tradicional sopar de colles i un concert nocturn.
El dissabte 9 concentrarà bona part de les activitats més populars. Des de primera hora del matí hi haurà una nova prova de resistència, una xocolatada popular, una classe magistral de CrossFit i un espectacle infantil. Al migdia arribarà un dels moments més esperats de la festa, amb l’arrossada popular a la pista poliesportiva. A la tarda hi haurà un espectacle de màgia i un vespreig, mentre que la nit finalitzarà amb un sopar a la zona de la piscina, amb servei de bar obert, un concert de versions i música amb DJ’s.
La Festa Major conclourà el diumenge 10 amb la missa de Festa Major a l’església de Sant Vicenç i una cercavila amb els gegants de Castellolí i la colla de grallers. A continuació, es farà l’acte d’homenatge a la directora de l’escola Les Passeres, Eva Bernadas, i el reconeixement als nadons del municipi, seguit d’un vermut popular amb sardanes. A la tarda, el teatre local oferirà una representació a la Brillante i, ja al vespre, la celebració acabarà amb un ressopó popular, un correfoc pels carrers del municipi i l’ambient festiu de comiat.
El regidor de Cultura i Festes, David Arana, explica que “s’ha treballat per oferir una Festa Major molt equilibrada, amb actes per a tots els públics, totes les edats i de tipologies molt diverses, combinant tradició, cultura i esport”. Afegeix que “l’objectiu és que tothom pugui participar i gaudir dels actes que més li interessin”.
