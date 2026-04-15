La direcció dels Pastorets de Calaf veu la concessió de la Creu de Sant Jordi com "un homenatge" a tots els que n'han format part

La Generalitat va premiar dimarts els més de 100 anys de representacions continuades i la seva contribució al teatre popular i a la cultura catalana

Els Pastorets de Calaf / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

La direcció dels Pastorets de Calaf ha rebut l'atorgament de la Creu de Sant Jordi del 2026 com "un homenatge a totes les persones que, al llarg d’aquest segle d’història, han format part dels Pastorets de Calaf". La representació del text de Folch i Torres durant un centenar d'anys és un exemple de "persones que, amb esforç, il·lusió i compromís, han fet possible mantenir viva una tradició", asseguren en un comunicat d'agraïment. En la present edició també ha estat reconeguda "la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà" i personalitats com Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt i Júlia Otero.

L'actual direcció considera que aquesta peça teatral tan lligada a les festes nadalenques valora "la cultura, la llengua, el llegat, la identitat i les arrels" del país i de la població de Calaf. La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya. En el cas de l'entitat calafina se'n va valorar la trajectòria d'una representació centenària vinculada al teatre popular i a la cultura catalana. El guardó posa en relleu la continuïtat de les representacions, que es mantenen de manera ininterrompuda des de l’any 1925, seguint el text original de Josep Maria Folch i Torres.

Al llarg d’aquest segle d’història, els Pastorets de Calaf han evolucionat fins a convertir-se en una proposta escènica consolidada i arrelada al territori. La iniciativa ha implicat generacions senceres del municipi, esdevenint un projecte col·lectiu que combina tradició teatral i participació ciutadana. Des de l’organització s’ha valorat positivament aquest reconeixement, que arriba com a culminació d’una llarga trajectòria i de compromís amb la preservació de les tradicions. La proposta ha sabut adaptar-se amb el pas del temps, incorporant nous recursos escènics i tècnics que han contribuït a mantenir l’interès del públic sense alterar-ne l’essència original. La seva continuïtat ha estat possible gràcies a la implicació de centenars de persones que, any rere any, participen en l’organització i representació de l’obra.

