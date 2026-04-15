Els Moixiganguers d’Igualada fan el quatre de vuit en la Diada del Sindicat de Sant Guim de Freixenet
Els morats van encetar la jornada descarregant el cinc de set amb solvència
Els Moixiganguers d’Igualada van actuar a la Diada del Sindicat de Sant Guim de Freixenet amb els Margeners de Guissona. Després dels pilars d’inici, els morats encetaven la jornada descarregant el cinc de set amb solvència, un castell que ha de créixer al llarg la temporada. Per la seva banda, els de la camisa marró mostraven el tres de set. En la segona ronda, els Moixiganguers descarregaven el segon quatre de vuit igualadí de la temporada, que va ser el millor castell de la diada. Els Margeners van completar, còmodament, el quatre de sis amb agulla.
