A Igualada un conductor topa contra cotxes estacionats, i el denuncien per conduir sota els efectes de les drogues i mirant el mòbil

El conductor és un home de 36 anys que la Policia Local ha aturat a la carretera de Vilanova

El drogotest de la Policia Local d'Igualada marcant el positiu en cocaïna / Policia Local d'Igualada

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local d'Igualada ha denunciat aquest dijous al matí a un conductor de 36 anys que ha col·lidit contra diversos cotxes estacionats a la carretera de Vilanova.

Els agents han denunciat al conductor per conduir mirant el mòbil. Però quan l'han sotmès a la prova d'estupefaents, el conductor ha donat positiu per cocaïna. Els agents denuncien l'home, i instrueixen diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit.

