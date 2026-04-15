A Igualada un conductor topa contra cotxes estacionats, i el denuncien per conduir sota els efectes de les drogues i mirant el mòbil
El conductor és un home de 36 anys que la Policia Local ha aturat a la carretera de Vilanova
La Policia Local d'Igualada ha denunciat aquest dijous al matí a un conductor de 36 anys que ha col·lidit contra diversos cotxes estacionats a la carretera de Vilanova.
Els agents han denunciat al conductor per conduir mirant el mòbil. Però quan l'han sotmès a la prova d'estupefaents, el conductor ha donat positiu per cocaïna. Els agents denuncien l'home, i instrueixen diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»