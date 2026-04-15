Veïns i ajuntament aconsegueixen que Calaf pugui instal·lar càmeres de seguretat als carrers del municipi
Es van recollir prop de 1.500 signatures demanant mesures per a combatre la sensació d'inseguretat que la Consellera Parlon va recollir en mà divendres a Calaf
La pressió de veïns i comerciants, acompanyats per l’Ajuntament, ha aconseguit que Calaf tingui càmeres de seguretat als carrers del municipi. La Conselleria d’Interior de la Generalitat promourà que un equip tècnic visiti la població en les pròximes dues setmanes per a fer un estudi per veure on es podrien instal·lar i que el municipi es pugui acollir a una subvenció de la Diputació per a poder-ho tirar endavant. La intenció és que aquestes càmeres puguin ser realitat el "més aviat possible", segons l’alcaldessa de Calaf, Montse Mases. Aquestes càmeres, que poden ser fixes o temporals, complementaran les que ja es van instal·lar l’octubre i que ara han entrat en funcionament del sistema Lectio, de lectura de matrícules, a les entrades de la població. Era una vella petició de Calaf, que ara és possible "amb l'ajuda d'Interior i perquè ha canviat la legislació", segons l'alcaldessa.
D’aquesta manera es resol també una de les peticions que van sorgir arran de la mobilització de l’estiu de l’any passat per la sensació d’inseguretat al municipi, i que van derivar en una recollida de signatures que la Consellera d’Interior, Núria Parlon, va voler rebre en mà en una visita que va fer a Calaf divendres passat. Van ser prop de 1.500 firmes.
En aquesta reunió es va parlar de la instal·lació de càmeres, però també d’altres peticions que no serà tan fàcil atendre, com la possibilitat de tenir comissaria dels Mossos pròpia, una reivindicació històrica del poble.
Hi van prendre part representants de comerciants i de veïns, a més de l’alcaldessa i regidor de Calaf, i de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, acompanyada del comissari en cap de la Regió Policial Central, Carles Anfruns, i del cap de l’Àrea Bàsica Policial de l’Anoia, Ramon Roig.
Núria Bonastre, representant del teixit comercial, va sortir de la reunió amb "molt bones sensacions, hem estat ben atesos, i veiem que des de la Generalitat ens donen solucions". La instal·lació de càmeres, tant fixes com temporals, en els punts més conflictius del poble, "dona tranquil·litat i podria dissuadir algunes persones que generen inseguretat de seguir actuant", segons Bonastre.
Per part de l’Ajuntament, l’alcaldessa Montse Mases també va sortir satisfeta de la reunió amb Parlon. Per a Mases, la "Consellera va ser molt planera, i en cap moment va fer promeses que no es puguin complir".
En aquest sentit, va anar la petició de crear una comissaria del cos de Mossos d’Esquadra que doni servei a Calaf i als municipis de l’Alta Segarra. Aquí, els comandaments de Mossos presents van dir que era "gairebé impossible a hores d'ara atendre aquesta petició", però des de l’Ajuntament es va plantejar "com a mesura provisional la possibilitat d’ubicar aquest servei en un equipament existent, com el vell parc de bombers". L’alcaldessa va deixar clar que "Calaf no vol una comissaria com a edifici, però sí els serveis que ofereix". Segons Mases, la "Consellera va anotar el tema, avisant que ara mateix no era possible, però més endavant potser podria fer-se realitat". Ara mateix les denúncies de temes menors es poden fer a l’Oficina d’atenció de denúncies que s’ubica a Calaf els dimarts al matí a l’Oficina de Turisme, però per temes greus "s’ha de seguir anant a Manresa o a Igualada, que estan a una trentena de quilòmetres. I la gent gran, per exemple, no hi va".
De la reunió també va sorgir la proposta de Conselleria de poder fer una prova pilot en l'àmbit del comerç del botó vermell, una eina de seguretat dissenyada per a petits comerços que permet alertar la policia local de manera ràpida i silenciosa davant d'emergències, com ara robatoris amb violència. L’alcaldessa recorda que a Calaf "molts comerços són unipersonals, i poden tenir seriosos problemes per aviar d’una emergència".
Per la banda de l’Ajuntament, el consistori també es va comprometre a actualitzar el cens d’habitatges buits o d’aquells que se’n fa un mal ús. "Cadascú se’n va endur deures", deia l’alcaldessa.
Sensació d'inseguretat
Tot va començar per la sensació d’inseguretat que es va generar la població. Segons la representant dels comerciants "el maig passat hi va haver petits conflictes a la plaça Barcelona 92, una zona de bars i terrasses, i per això vam demanar reunió ajuntament".
L’alcaldessa ho corrobora, i diu que conjuntament es va decidir fer "una recollida de signatures". En 15 dies i en ple mes de juliol se’n van recollir 1467, "mostra del neguit que realment sentien els veïns", tal com diu l’alcaldessa.
Bonastre ho reafirma, però també vol deixar clar que "Calaf no és un poble insegur. No més que un altre, però volem tenir les eines per a controlar-ho".
"És molt complicat treure la sensació d’inseguretat, i s’han de fer actuacions si es vol aconseguir", afegeix l’alcaldessa.
